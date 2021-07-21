Про катастрофу розповіли представники французької армії. Вони зазначили, на борту було двоє пілотів.

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Травми отримав один з пілотів

Один з них отримав неважкі травми, інший – не постраждав. Авіатроща сталась під час виконання планового завдання над територією країни. Інцидент спричинили технічні неполадки, проте у армії Франції кажуть, що будуть проводити детальне розслідування.

Екіпаж евакуювали гелікоптерами

З місця аварії пілотів евакуювали кількома гелікоптерами "Кайман" та "Тигр". Екіпаж зараз перебуває на військовій базі.

Зверніть увагу! У 2014 році в Нігері зазнав катастрофи ще один винищувач Mirage 2000. Екіпажу вдалось вижити.

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Що відомо про винищувач Mirage 2000? Розробили його ще у 1970-х роках. Перебуває на озброєнні ВПС Франції з 1984 року. Також його взяли на озброєння армії ще кількох країн Азії, Європи та Латинської Америки.

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