Лукашенко был рад смерти Шеремета, – экс-руководитель СИЗО Алкаев

Журналист Павел Шеремет, начиная с 2010 – 2011 годов, был в оппозиции к власти. Поэтому соответственно становился неудобным для нее.

Шеремету не повезло. Такое мнение в интервью с Егором Скориным высказал бывший руководитель следственного изолятора Олег Алкаев.

Обратите внимание Зеленский не дал прямого ответа о том, что Авакова уволят, – Фесенко о деле Шеремета

По его словам, журналист был для всех большим раздражителем. Ведущий спросил у Алкаева, есть ли прямая линия от самопровозглашенного президента Александра Лукашенко до убийства Шеремета.

На что экс-руководитель СИЗО утвердительно ответил: "Да".

Если сказать, кто искренне порадовался смерти, то, наверное, будет так. Ведь он был раздражителем,

– подчеркнул Алкаев.

Он заметил, что Шеремет давал повод для того, чтобы создавать раздражители. Самым опасным он был тем, что имел доступ к средствам массовой информации.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева из-за взрыва автомобиля, в котором он находился.

Интервью с отцом Протасевича и Олегом Алкаевым: смотрите видео