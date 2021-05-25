Шеремету не пощастило. Таку думку в інтерв'ю з Єгором Скоріним висловив колишній керівник слідчого ізолятора Олег Алкаєв.

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За його словами, журналіст був для всіх великим подразником. Ведучий запитав в Алкаєва, чи є пряма лінія від самопроголошеного президента Олександра Лукашенка до вбивства Шеремета.

На що екскерівник СІЗО ствердно відповів: "Так".

Якщо сказати, хто щиро порадів смерті, то, напевно, буде так. Адже він був подразником,

– наголосив Алкаєв.

Він зауважив, що Шеремет давав привід для того, щоб створювати подразники. Найнебезпечніший він був тим, що мав доступ до засобів масової інформації.

Нагадаємо! Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в центрі Києва через вибух автомобіля, у якому він перебував.

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