Шеремету не пощастило. Таку думку в інтерв'ю з Єгором Скоріним висловив колишній керівник слідчого ізолятора Олег Алкаєв.
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За його словами, журналіст був для всіх великим подразником. Ведучий запитав в Алкаєва, чи є пряма лінія від самопроголошеного президента Олександра Лукашенка до вбивства Шеремета.
На що екскерівник СІЗО ствердно відповів: "Так".
Якщо сказати, хто щиро порадів смерті, то, напевно, буде так. Адже він був подразником,
– наголосив Алкаєв.
Він зауважив, що Шеремет давав привід для того, щоб створювати подразники. Найнебезпечніший він був тим, що мав доступ до засобів масової інформації.
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