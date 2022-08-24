На Аллее смелости в Киеве написали имя Бориса Джонсона, он получил орден Свободы
В Киеве на Аллее смелости отчеканили имя Бориса Джонсона. Британский премьер приехал в столицу Украины в День Независимости.
Джонсон поблагодарил Украину за особый орден
Президент Владимир Зеленский вручил Джонсону орден свободы. Это произошло на совместной пресс-конференции лидеров, сообщает 24 канал.
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У меня есть честь вручить Борису от имени всех украинцев орден Свободы, эта награда полностью отражает то, что он делает для нашей страны и для всей Европы,
– подчеркнул Зеленский.
Он поблагодарил британского премьера за поддержку Украины и отстаивание интересов Киева на международной арене.
Зеленский вручил Джонсону орден Свободы / Скриншот с видео
В ответ Джонсон выразил восхищение украинским народом. Он подчеркнул, что украинцев всему миру показали, как ошибался владимир путин, когда думал, что захватит Украину за 3 дня. Агрессор недооценил украинцев и ту цену, которую они готовы заплатить за свою Независимость.
Я салютую смелости обычных украинцев, которые просто продолжают жить своей жизнью,
– сказал Джонсон.
Зеленский и Джонсон также побывали на Аллее смелости. Там отчеканили имя Джонсона, как благодарность за мощную поддержку нашего государства.
Зеленский и Джонсон и Аллеи смелости в Киеве / Фото Obozrevatel
Джонсон объявил новый пакет помощи Украине
Глава британского правительства сообщил о новом пакете помощи для Украины на сумму 54 миллиона фунтов стерлингов. На эту сумму Лондон передаст украинской армии современные беспилотники, противотанковые боеприпасы и ракетные системы. В частности, говорится о 850 ручных микродронах Black Hornet.
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