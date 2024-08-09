"Это плевок": родственники защитников Кременчуга возмущены недостойным видом Аллеи памяти

В ночь с 28 на 29 июля 2022 года российская армия совершила теракт против военнопленных в Еленовке. Погибло много защитников Украины. Местные власти Кременчуга выразили инициативу создать Аллею памяти убитым пленным. Однако их родные возмущены результатом.

Мать казненного в Еленовке Ярослава Отрока Наталья Онопа рассказала 24 Каналу, что родственники погибших выбрали прекрасное место в Кременчуге для чествования памяти наших героев, а именно местный парк. Однако управление города предложило другой проект, там пообещали, что выберут хорошее расположение для Аллеи памяти и обеспечат постоянный уход за территорией.

Смотрите также Первые результаты расследования теракта в Еленовке: экс-руководителям колонии сообщили о подозрении

Аллея памяти имеет недопустимый вид

Наталья Онопа отметила, что местные власти показали хороший проект и заверила, что место памяти украинских защитников будет выглядеть должным образом.

Как должна была выглядеть Аллея памяти в Кременчуге/Фото

"Нам показывали красивую картинку, говорили, что там будет все обустроено: с освещением, чисто и убрано. Обещали, что будет патрулировать полиция", – сказала мать казненного в Еленовке.

Она подчеркнула, что с мая 2024 года не было никаких работ для создания места памяти. Родные погибших в Оленевке обращались к местным властям, однако их там уверяли, что через некоторое время работы начнутся и аллея будет готова к открытию.

Нам сообщили, что завтра (10 августа – 24 Канал) будет открытие. Мы пошли смотреть и были глубоко возмущены. Это плевок в душу родителей, жен и всех родных. Это неуважение к защитникам,

– подчеркнула Наталья Онопа.

Как сейчас выглядит Аллея памяти/Фото

Официальное обращение к городскому голове Кременчуга

Мать погибшего Ярослава Отрока обратилась в общественную организацию "Сообщество Еленовки" за помощью. Организация направила официальное обращение к городскому голове по благоустройству Аллеи памяти. По ее словам, власти города после этого устроили уборку территории. Несмотря на все, это место, однозначно, не соответствует проекту, который показывали родным погибших героев.

Нам обещали, что на фото военных будет QR-код, где каждый человек сможет, отсканировав его, видеть информацию о наших ребятах и их историю, но они не работают,

– сказала она.

Сколько средств было потрачено на проект

Мать казненного в Оленевке отметила, что из городского бюджета должно было быть выделено 1,5 миллиона гривен на строительство Аллеи памяти, однако из официальных источников известно, что этот проект стоит 2,5 миллиона.

1,5 миллиона выделили на баннеры. На видеонаблюдение, флагштоки и обустройство еще 1 миллион. Это были официальные данные в прессе, однако мы этого не увидели. Для нас это был шок,

– отметила Наталья Онопа.

Она добавила, что расположение аллеи в очень отдаленном уголке города, где почти нет людей.