В Алматы подожгли здание национального телеканала
Источник:телеграм ORDA
В казахском городе Алматы люди подожгли здание национального телеканала. Это произошло на фоне массовых протестов в стране.
Соответствующую информацию обнародовали местные СМИ. Они также отметили, что на месте нет пожарных.
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В Алматы подожгли помещение телеканала
Здание филиала национального государственного телеканала "Казахстан" в Алматы сейчас горит,
– говорится в сообщении.
Соответствующие данные обнародовали ориентировочно в 17.42. Предварительно известно, что люди ворвались, разгромили первый этаж здания, а второй подожгли.
Перед тем СМИ писали, что протестующие:
- ворвались в здание, в котором на тот момент находились несколько сотрудников;
- в частности – работники отдела кадов и 4 охранника;
По данным источников местного издания, протестующие устроили погром в здании, открыли сейфы, сожгли студию, забрали аппаратуру.
Коротко о протестах в Казахстане
- Протесты в разных городах страны вспыхнули 3 января. Сначала люди потребовали снизить цену на газ.
- После того, как правительство выполнило их требования, выдвинули новые отставки правительства и снижение влияния на власть первого президента Нурсултана Назарбаева.
- 5 января президент Казахстана Касым Жомарт Токаев принял отставку правительства. Также пост главы Совбеза покинул Нурсултан Назарбаев.
- Впоследствии стало известно, что в результате столкновений пострадали ориентировочно 500 человек. В частности, власти сообщили о погибших силовиках. Впоследствии появилась информация об убитом протестующем.
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Полный текст публикации ORDA
Здание филиала национального государственного телеканала телеканала "Казахстан" в Алматы сейчас горит.
Ворвавшиеся разгромили первый этаж здания, а второй – подожгли.
Пожарных нет.