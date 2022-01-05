В Алматы подожгли здание национального телеканала

В казахском городе Алматы люди подожгли здание национального телеканала. Это произошло на фоне массовых протестов в стране.

Соответствующую информацию обнародовали местные СМИ. Они также отметили, что на месте нет пожарных.

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В Алматы подожгли помещение телеканала

Здание филиала национального государственного телеканала "Казахстан" в Алматы сейчас горит,

– говорится в сообщении.

Соответствующие данные обнародовали ориентировочно в 17.42. Предварительно известно, что люди ворвались, разгромили первый этаж здания, а второй подожгли.

Перед тем СМИ писали, что протестующие:

ворвались в здание, в котором на тот момент находились несколько сотрудников;

в частности – работники отдела кадов и 4 охранника;

По данным источников местного издания, протестующие устроили погром в здании, открыли сейфы, сожгли студию, забрали аппаратуру.

Коротко о протестах в Казахстане

Протесты в разных городах страны вспыхнули 3 января. Сначала люди потребовали снизить цену на газ.

После того, как правительство выполнило их требования, выдвинули новые отставки правительства и снижение влияния на власть первого президента Нурсултана Назарбаева.

5 января президент Казахстана Касым Жомарт Токаев принял отставку правительства. Также пост главы Совбеза покинул Нурсултан Назарбаев.

Впоследствии стало известно, что в результате столкновений пострадали ориентировочно 500 человек. В частности, власти сообщили о погибших силовиках. Впоследствии появилась информация об убитом протестующем.

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Здание филиала национального государственного телеканала телеканала "Казахстан" в Алматы сейчас горит.

Ворвавшиеся разгромили первый этаж здания, а второй – подожгли.

Пожарных нет.