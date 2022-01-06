В Алматы погибли 13 правоохранителей, еще сотни пострадали

С начала протестов в Казахстане погибли по меньшей мере 13 сотрудников правоохранительных органов. Одного из них убили с особой жестокостью.

Как сообщает комендатура Алматы в эфире местных СМИ, тело одного из правоохранителей обнаружили с отсеченной головой.

Важно Войска ОДКБ, первые жертвы и мародерство: все, что известно о масштабных протестах в Казахстане

Всего в результате протестов оборвалась жизнь 13 полицейских, еще более 350 работников пострадали. Такая статистика только в крупнейшем городе Казахстана Алматы. Какая ситуация в других регионах – пока неизвестно.

Впоследствии появилась информация о том, что обезглавлены были двое силовиков.

Первые погибшие в протестах

Ранее в обращении к народу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о первых погибших в результате протестов. Тогда говорилось о силовиках. Точной цифры политик не назвал.

В нашем любимом городе происходят массовые нападения на представителей правопорядка. Среди них есть убитые и раненые,

– заявил Токаев.

В местных СМИ сообщили о первом погибшем протестующем. Трагедия случилась в городе Атырау. В сообщении говорится о том, что одного митингующего убили, а другого ранили в голову.

Впоследствии в министерстве здравоохранения Казахстана заявили, что количество пострадавших на массовых протестах в Казахстане возросло. По состоянию на утро 6 января официально известно о более тысячи пострадавших. Если говорить точнее, то почти 400 человек госпитализировали, а еще 62 пострадавших находятся в реанимации.

Что происходит в Казахстане 6 января

Утром 6 января военные начали проводить антитеррористическую операцию на улицах Алматы. Накануне вечером мародеры крушили и грабили магазины и банки.

Сначала зачистки сопровождались интенсивными перестрелками между военными и протестующими. На площади Республики активистов удалось взять в оцепление благодаря большому количеству военной техники.

Впоследствии силовики и армейцы окружили около 200 протестующих и вытеснили их с центральной площади.

Протесты в Казахстане: смотрите видео