На алмазном руднике в Анголе произошла утечка: тысячи людей заболели, есть жертвы
Источник:BBC
В Анголе произошла утечка токсичных веществ из огромного алмазного рудника. Вещества попали в притоки реки Конго.
Детали инцидента
После прорыва специального хранилища для отходов горнодобывающей промышленности токсичные вещества попали в притоки Чикапа и Касаи. Их воды окрасились в красный цвет.
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В Министерстве окружающей среды Конго заявили, что потребуют от Анголы возмещения убытков. В то же время их размер пока не указывают.
Руководство рудника ангольской компании Catoca признало вину в загрязнении рек. Там отметили, что устранят прорыв дамбы уже через 2 суток
Что известно о пострадавших
Исток окрасил приток реки Конго в красный цвет. Из-за него погибло огромное количество рыбы, которую некоторые люди съели,
– заявила министр окружающей среды Ева Базайба.
В результате погибли по меньшей мере 12 жителей Конго. Еще 4500 человек заболели. Все они начали ловить тысячи мертвых рыбин, которые плавали в реке. После этого местным жителям запретили пить воду и есть рыбу из реки.