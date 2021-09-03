Деталі інциденту
Після прориву спеціального сховища для відходів гірничодобувної промисловості токсичні речовини потрапили в притоки Чікапа і Касаї. Їх води забарвилися в червоний колір.
Читайте також У Конго перекинувся човен: серед загиблих є 7 дітей
У Міністерстві навколишнього середовища Конго заявили, що вимагатимуть від Анголи відшкодування збитків. Водночас їхній розмір наразі не вказують.
Керівництво копальні ангольської компанії Catoca визнало провину в забрудненні річок. Там наголосили, що усунуть прорив дамби вже через 2 доби
Що відомо про постраждалих
Витік забарвив притоку річки Конго в червоний колір. Через нього загинула величезна кількість риби, яку деякі люди з'їли,
– заявила міністерка навколишнього середовища Єва Базайба.
Унаслідок цього загинули щонайменше 12 жителів Конго. Ще 4500 людей захворіли. Усі вони почали ловити тисячі мертвих рибин, які плавали у ріці. Після того місцевим мешканцям заборонили пити воду і їсти рибу з ріки.