Об этом сообщают российские СМИ. По предварительным данным, подтопленными оказались около 480 домов, передает 24 Канал.
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Алтайский край плывет из-за паводков
В МЧС России сообщили, что активная фаза весеннего наводнения наблюдается в 22 субъектах России. По данным россиян, в зоне подтопления остается 478 жилых домов и 943 приусадебных участка в 40 населенных пунктах.
В Алтайском крае огромные паводки: смотрите видео
В частности, в Алтайском крае ввели ограничения на 9 участках автодорог. В 3 пунктах временного размещения находится 165 человек, в том числе 30 детей.
Алтайский край в воде из-за паводков / Фото из российских телеграм-каналов
В российском министерстве отметили, что ведется постоянный мониторинг обстановки, в том числе с применением беспилотных авиационных систем. Спасатели МЧС России обходят дворовые территории, выносят людей и животных на руках.
Люди эвакуируются из подтопленных домов в Алтайском крае: смотрите видео
Также в сети люди делятся видео с последствиями паводков в Алтайском крае. В частности, в селе Ракиты вода ключом бьет через дорогу, перерезав пути для водителей.
В селе Ракиты вода перерезала дорогу водителям: смотрите видео
В МЧС также отметили, что в целом для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в российских регионах привлечено около 2 500 человек и более 1 100 единиц техники.
Ранее в России под водой оказался Уссурийск
- В августе 2023 года город Уссурийск в Приморском крае, Россия, столкнулось с разрушительным наводнением. Мощные паводковые воды вызвали прорыв защитной дамбы города, защищавшей жителей города от "большой воды".
- Пропагандисты отметили, что причиной паводков стал мощный ливень, который прошел в регионе. Тогда в городе выпало уже ориентировочно 117 миллиметров осадков при месячной норме 120 – 130 миллиметров.
- Россияне также отметили, что в городе объявили эвакуацию из-за паводка. В пункты временного размещения перевезли более 200 человек.