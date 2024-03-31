Про це повідомляють російські ЗМІ. За попередніми даними, підтопленими опинилися близько 480 будинків, передає 24 Канал.
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Алтайський край пливе через паводки
У мнс Росії повідомили, що активна фаза весняної повені спостерігається у 22 суб'єктах Росії. За даними росіян, у зоні підтоплення залишається 478 житлових будинків та 943 присадибні ділянки у 40 населених пунктах.
У Алтайському краї величезні паводки: дивіться відео
Зокрема, в Алтайському краї ввели обмеження на 9 ділянках автошляхів. У 3 пунктах тимчасового розміщення перебуває 165 осіб, у тому числі 30 дітей.
Алтайський край у воді через паводки / Фото з російських телеграм-каналів
У російському міністерстві зазначили, що ведеться постійний моніторинг обстановки, у тому числі із застосуванням безпілотних авіаційних систем. Рятувальники мнс Росії обходять дворові території, виносять людей та тварин на руках.
Люди евакуюються з підтоплених будинків в Алтайському краю: дивіться відео
Також у мережі люди діляться відео із наслідками паводків у Алтайському краї. Зокрема, у селі Ракити вода ключем б'є через дорогу, перерізавши шляхи для водіїв.
У селі Ракити вода перерізала дорогу водіям: дивіться відео
У мнс також зазначили, що загалом для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у російських регіонах залучено близько 2 500 осіб та понад 1 100 одиниць техніки.
Раніше в Росії під водою опинився Уссурійськ
- У серпні 2023 року місто Уссурійськ у Приморському краї, Росія, зіткнулося з руйнівною повінню. Потужні паводкові води спричинили прорив захисної дамби міста, що захищала жителів міста від "великої води".
- Пропагандисти зазначили, що причиною паводків стала потужна злива, яка пройшла в регіоні. Тоді у місті випало вже орієнтовно 117 міліметрів опадів за місячної норми 120 – 130 міліметрів.
- Росіяни також зазначили, що у місті оголосили евакуацію через паводок. До пунктів тимчасового розміщення перевезли понад 200 людей.