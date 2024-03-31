Про це повідомляють російські ЗМІ. За попередніми даними, підтопленими опинилися близько 480 будинків, передає 24 Канал.

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Алтайський край пливе через паводки

У мнс Росії повідомили, що активна фаза весняної повені спостерігається у 22 суб'єктах Росії. За даними росіян, у зоні підтоплення залишається 478 житлових будинків та 943 присадибні ділянки у 40 населених пунктах.

У Алтайському краї величезні паводки: дивіться відео

Зокрема, в Алтайському краї ввели обмеження на 9 ділянках автошляхів. У 3 пунктах тимчасового розміщення перебуває 165 осіб, у тому числі 30 дітей.

Алтайський край у воді через паводки / Фото з російських телеграм-каналів

У російському міністерстві зазначили, що ведеться постійний моніторинг обстановки, у тому числі із застосуванням безпілотних авіаційних систем. Рятувальники мнс Росії обходять дворові території, виносять людей та тварин на руках.

Люди евакуюються з підтоплених будинків в Алтайському краю: дивіться відео

Також у мережі люди діляться відео із наслідками паводків у Алтайському краї. Зокрема, у селі Ракити вода ключем б'є через дорогу, перерізавши шляхи для водіїв.

У селі Ракити вода перерізала дорогу водіям: дивіться відео

У мнс також зазначили, що загалом для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у російських регіонах залучено близько 2 500 осіб та понад 1 100 одиниць техніки.

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