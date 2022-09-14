Альтернатива НАТО – политолог о перспективах будущего договора безопасности для Украины

Прочитав этот проект договора, становится ясно, что это "альтернатива" НАТО. У нас есть определенное количество сил и политических возможностей сейчас. Мы или договариваемся о вступлении в НАТО или внедряем этот договор безопасности.

Об этом 24 канала рассказал политолог Николай Давидюк . Он также отметил, что верить нужно в две вещи – ВСУ, которые защищают нас сейчас и в НАТО, которое может защищать в будущем.

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Проект киевского договора безопасности ни к чему не обязывает, там нет подобной формулировки,

– говорит Давидюк.

По его словам, также есть вопросы к пункту о доступе к финансированию – доступ к кредитам или инвестициям. "Опять же, если нам дадут кредит на 100 миллиардов долларов, то кто потом будет возвращать эти средства", – добавляет он.

Николай Давыдюк политолог В этом проекте нет 5 статьи, тогда что мы получим? Чтобы не получилось так, что это будет Будапешт-2, а киевский договор безопасности очень похож на будапештский. Плюс, этот договор не предлагает ничего более нового, чем то, что мы уже имеем сейчас.

"Но есть и классные вещи, например – прогнозируемый пакет санкций , ожидающий россия в случае нападения. Но этого очень мало, плюс стоит отметить, что авторами таких пакетов должны быть действующие политики , а не люди, которые за это не отвечают", – добавляет специалист.

По словам политолога, в этом проекте нет защиты, очень классно европейским странам приехать и пообещать, что мы вас защитим через 100 лет.

Пока у нас идет война, мы имеем кратчайший путь вступления в НАТО. Зеленский сам об этом говорил, что у нас сейчас лучшие возможности для вступления в НАТО в очень сжатые сроки.

– отмечает Николай Давидюк.

"Мы нормальное государство, нормальные люди, которые хотят жить в нормальном мире. Если нас не пускают в НАТО, то это значит, что мы буферная зона. Но мы не буферная зона, за что умирают сотни наших защитников", – говорит он.

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