"Аварийный выключатель" Маска: почему союзники США ищут альтернативу спутникам Starlink, – WSJ

Решение бизнесмена Илона Маска ввести ограничения на использование Украиной систем Starlink вынуждает союзников США создавать собственные спутниковые системы. Зависимость от частных сетей связи вызывает беспокойство в Европе и Канаде.

Как пишет The Wall Street Journal, европейские страны обеспокоены зависимостью от системы со встроенным механизмом отключения, который позволяет компании SpaceX прекращать работу сети без предварительных консультаций.

Европейские и канадские альтернативы пока уступают SpaceX

На фоне решения об ограничении спутниковой связи для Украины министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратился к Илону Маску с предупреждением о последствиях его действий. Отмечается, что Варшава входит в число тех, кто финансирует использование Starlink Украиной.

Чем больше вы занимаетесь политикой с помощью своих продуктов, тем больший ущерб наносите своему бренду,

– написал польский министр.

Главная проблема для заказчиков заключается в отсутствии конкурентоспособной альтернативы в ближайшей перспективе. Единственной европейской компанией, способной управлять аппаратами на низкой околоземной орбите, является OneWeb, принадлежащая французскому концерну Eutelsat.

В настоящее время OneWeb управляет примерно 650 спутниками и планирует увеличить их количество до примерно 1 300 к 2030 году. У Starlink на орбите уже находится более 11 000 спутников,

– говорится в материале.

Кроме того, технология OneWeb хуже подходит для использования на линии фронта из-за громоздких, тяжелых и энергоемких терминалов. Переход с Starlink или его военной версии Starshield потребовал бы замены тысяч терминалов из-за использования собственных технологий SpaceX.

Канадская компания спутниковой связи Telesat также представила сеть Lightspeed, планируя запустить первый из 288 спутников в декабре и ввести систему в эксплуатацию в начале 2028 года.

В то же время Европейский Союз заключил контракт с Eutelsat и двумя другими компаниями на создание суверенной сети IRIS² из 348 спутников стоимостью около 17,5 миллиардов долларов. Запустить первые спутники планируют в 2029 году.

Впрочем, бюджеты европейских и канадских инициатив несопоставимы с масштабами SpaceX, чью рыночную стоимость оценивают примерно в 2 триллиона долларов.

Ситуация со Starlink и Starshield в Украине

Ранее в Украине фиксировались проблемы в работе терминалов Starlink и Starshield из-за ограничений скорости во время движения. 24 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что ограничение полностью снято, и системы вернулись к стандартным параметрам работы.

Бесперебойный доступ к спутниковой связи обеспечивает не только координацию действий между подразделениями Сил обороны, но и эффективную защиту украинских территорий от реактивных дронов, которыми проводится атака Россией.