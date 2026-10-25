"Аварійний вимикач" Маска: чому союзники США шукають заміну супутникам Starlink, – WSJ

Як пише The Wall Street Journal, європейські країни занепокоєні залежністю від системи з вбудованим механізмом відключення, який дозволяє компанії SpaceX припиняти роботу мережі без попередніх консультацій.

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Європейські та канадські альтернативи поки поступаються SpaceX

На тлі рішення щодо обмеження супутникового зв'язку для України міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернувся до Ілона Макса із застереженням щодо наслідків його дій. Зазначається, що Варшава одна з тих, хто фінансує використання Starlink Україною.

Чим більше ви займаєтеся політикою за допомогою своїх продуктів, тим більшої шкоди завдаєте своєму бренду– написав польський міністр.

Головна проблема для замовників полягає у відсутності конкурентоспроможної альтернативи у найближчій перспективі. Єдиною європейською компанією, здатною керувати апаратами на низькій навколоземній орбіті, є OneWeb, що належить французькому концерну Eutelsat.

Наразі OneWeb керує приблизно 650 супутниками і планує збільшити їх кількість до приблизно 1 300 до 2030 року. У Starlink на орбіті вже перебуває понад 11 000 супутників- йдеться у матеріалі.

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Крім того, технологія OneWeb гірше підходить для використання на лінії фронту через громіздкі, важкі та енергомісткі термінали. Перехід зі Starlink або його військової версії Starshield вимагав би заміни тисяч терміналів через використання власних технологій SpaceX.

Канадська компанія супутникового зв'язку Telesat також представила мережу Lightspeed, плануючи запустити перший із 288 супутників у грудні та ввести систему в експлуатацію на початку 2028 року.

Водночас Європейський Союз уклав контракт з Eutelsat та двома іншими компаніями на створення суверенної мережі IRIS² з 348 супутників вартістю близько 17,5 мільярдів доларів. Запустити перші супутники планують у 2029 році.

Утім, бюджети європейських та канадських ініціатив неспівмірні з масштабами SpaceX, чию ринкову вартість оцінюють орієнтовно у 2 трильйони доларів.

Ситуація зі Starlink та Starshield в Україні

Раніше в Україні фіксували проблеми у роботі терміналів Starlink та Starshield через ліміти швидкості під час руху. 24 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що обмеження повністю знято, а системи повернулись до стандартних параметрів роботи.

Безперебійний доступ до супутникового зв'язку забезпечує не лише координацію дій між підрозділами Сил оборони, а й ефективний захист українських територій від реактивних дронів, якими атакує Росія.