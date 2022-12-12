Альтернативная служба в Украине: действует ли она во время войны и кто ее может пройти

В Украине продолжается проведение общей мобилизации. Как выяснилось, существует альтернативный вид службы.

Альтернативой можно воспользоваться при призыве на срочную военную службу. Подробнее об этом расскажет 24 канал.

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Что такое альтернативная служба

Альтернативная служба вводится вместо прохождения срочной военной службы для исполнения долга перед обществом. Об этом говорится в Законе "Об альтернативной (невоенной) службе".

Такой вид службы не предусматривает военную подготовку и использование оружия.

Альтернативную службу проходят на предприятиях, учреждениях, организациях, деятельность которых связана с социальной защитой населения, здравоохранением, защитой окружающей среды, строительством, жилищно-коммунальным и сельским хозяйством, а также в патронажной службе в организациях Общества Красного Креста Украины.

Рада продлила срок действия военного положения

Срок альтернативной службы – больше срока срочной в 1,5 раза.

Верховная Рада продлила срок действия военного положения и мобилизации в Украине. Речь идет о 90 сутках. Она продлится до 19 февраля 2023 года. "За" отдали свои голоса 294 и 297 нардепов соответственно.