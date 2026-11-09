Замена для Starlink: какие альтернативы спутниковой связи рассматривает Украина для ВСУ

Украина создает собственные и привлекает международные каналы спутниковой связи для войска. Александр Мусиенко подчеркнул, что это позволит координировать действия подразделений и дронов без риска посторонних ограничений.

Военный аналитик рассказал об этом в эфире 24 Канала. По его словам, хотя готовых заменителей пока немного, работа ведется сразу по нескольким направлениям. Спикер подчеркнул, что бесперебойная связь крайне необходима для планирования ударов и взаимодействия подразделений на фронте.

Почему важно иметь собственную спутниковую связь?

Согласно анализу Александра Мусиенко, Украине крайне важно развивать собственные альтернативы спутниковой связи, чтобы избежать полной зависимости от одного оператора, которым является Starlink. Основные причины, почему это необходимо:

Обеспечение автономности. Имея собственные или альтернативные системы связи, Украина сможет гарантировать бесперебойную координацию подразделений, работу разведки и планирование военных операций без риска того, что доступ к связи может быть внезапно ограничен или заблокирован.

Имея собственные или альтернативные системы связи, Украина сможет гарантировать бесперебойную координацию подразделений, работу разведки и планирование военных операций без риска того, что доступ к связи может быть внезапно ограничен или заблокирован. Стратегическая безопасность: конкуренция между различными провайдерами и развитие собственной сети создают дополнительные возможности для безопасной связи, что критически важно для оперативно-стратегического управления войсками.

Качественное покрытие позволяет безопасно применять беспилотную авиацию, вести наблюдение и наносить удары на тактическую или оперативно-стратегическую глубину. Именно поэтому Киев рассматривает как собственные возможности, так и партнерские программы.

Украина будет взаимодействовать по всем этим направлениям, чтобы получить дополнительные возможности. Конкуренция – это на самом деле хорошо, чтобы не быть столь зависимыми,

– подчеркнул Александр Мусиенко.

Александр Мусиенко об альтернативах Starlink и новых возможностях: видео

Какие именно системы рассматривает Украина

Согласно анализу военного аналитика, Украина в настоящее время работает над диверсификацией систем спутниковой связи, чтобы уменьшить зависимость от одного поставщика. Основными альтернативами и направлениями развития являются:

Собственная украинская система связи: разработка и внедрение национального решения, о котором ранее сообщал президент Украины.

разработка и внедрение национального решения, о котором ранее сообщал президент Украины. Европейские программы: Украина сотрудничает с партнерами из Европейского Союза и отдельно с Францией, которые развивают собственные возможности спутниковой связи.

Украина сотрудничает с партнерами из Европейского Союза и отдельно с Францией, которые развивают собственные возможности спутниковой связи. Технологические решения из США: взаимодействие с крупными американскими компаниями, такими как Amazon, работающими над собственными проектами в этой сфере.

Ранее отечественные разработчики раскрыли первые технические параметры защищенной сети OBRIA, созданной для нужд обороны.