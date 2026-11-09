Заміна для Starlink: які альтернативи супутникового зв'язку розглядає Україна для ЗСУ

Військовий аналітик розповів про це в ефірі 24 Каналу. За його словами, хоч готових замінників наразі небагато, робота ведеться одразу у кількох напрямах. Спікер підкреслив, що безперебійний зв'язок критично необхідний для планування ударів та взаємодії підрозділів на фронті.

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Чому важливо мати власний супутниковий зв'язок?

Згідно з аналізом Олександра Мусієнка, Україні критично важливо розвивати власні альтернативи супутникового зв'язку, щоб уникнути повної залежності від одного оператора, яким є Starlink. Основні причини, чому це необхідно:

Забезпечення автономності. Маючи власні або альтернативні системи зв'язку, Україна зможе гарантувати безперебійну координацію підрозділів, роботу розвідки та планування військових операцій без ризику того, що доступ до зв'язку може бути раптово обмежений або заблокований.

Маючи власні або альтернативні системи зв'язку, Україна зможе гарантувати безперебійну координацію підрозділів, роботу розвідки та планування військових операцій без ризику того, що доступ до зв'язку може бути раптово обмежений або заблокований. Стратегічна безпека. Конкуренція між різними провайдерами та розбудова власної мережі створюють додаткові можливості для безпечного зв'язку, що є критично важливим для оперативно-стратегічного управління військами.

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Якісне покриття дозволяє безпечно застосовувати безпілотну авіацію, вести спостереження та завдавати ударів на тактичну чи оперативно-стратегічну глибину. Саме тому Київ розглядає як власні можливості, так і партнерські програми.

Україна буде взаємодіяти за всіма цими напрямами для того, щоб мати додаткові можливості. Конкуренція – це насправді добре, аби не бути настільки залежними– наголосив Олександр Мусієнко.

Олександр Мусієнко про альтернативи Starlink та нові можливості: відео

Які саме системи розглядає Україна

Згідно з аналізом військового аналітика, Україна наразі працює над диверсифікацією систем супутникового зв'язку, щоб зменшити залежність від одного постачальника. Основними альтернативами та напрямами розвитку є:

Власна українська система зв'язку: розробка та впровадження національного рішення, про яке раніше повідомляв президент України.

розробка та впровадження національного рішення, про яке раніше повідомляв президент України. Європейські програми: Україна співпрацює з партнерами з Європейського Союзу та окремо з Францією, які розбудовують власні спроможності супутникового зв'язку.

Україна співпрацює з партнерами з Європейського Союзу та окремо з Францією, які розбудовують власні спроможності супутникового зв'язку. Технологічні рішення зі США: взаємодія з великими американськими компаніями, такими як Amazon, що працюють над власними проєктами в цій сфері.

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