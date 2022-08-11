США повысят военную активность в странах Балтии для защиты от россии

Америка может перекинуть дополнительные войска в страны Балтии. Это обусловлено постоянно растущей военной агрессией со стороны россии.

Вашингтон будет проводить больше военных учений с Латвией, Литвой и Эстонией. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время пресс-конференции со своим латвийским коллегой.

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Америка может усилить войска стран Балтии

В Пентагоне заявляют, что США могут перекинуть дополнительные войска в страны Балтии, если это необходимо для защиты региона от любой возможной угрозы со стороны россии.

– говорится в сообщении.

Ллойд Остин находится с первым в истории двухдневным визитом в Латвии. Министр обороны неоднократно подчеркивал, что США привержены делу оказания помощи странам региона в самозащите.

Война россии и Украины: главное от Генштаба

На Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась. На Северском направлении враг обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру в районах Логов, Ворожбы, Мезеновки, Грабовского и Славгорода.

На Харьковском направлении россияне атаковали Уды, Петровку, Протопоповку, Коробочкино и Шевеловку.

На Славянском направлении захватчики обстреляли из артиллерии и танков район вблизи Карнауховки, Вернополья, Богородичного, Мазановки.

На Краматорском направлении враг атаковал из реактивной артиллерии и танков район возле Северска, Верхнекаменского, Серебрянки и Григорьевки. россияне наступали на Григорьевку и Верхнекаменское, но ВСУ их отразили. Бои продолжаются в районе Ивано-Дарьевки.

На Бахмутском направлении атаковали позиции ВСУ около 9 населенных пунктов. россияне нанесли авиационных ударов у Выемки, Спорного, Соледара, Бахмута и Зайцева. Оккупанты провели разведку боем вблизи Яковлевки, но ВСУ отвергли их. Враг безуспешно наступал недалеко от Бахмутского и Зайцева. В районах Вершины и Дачи продолжаются бои.

На Авдеевском направлении враг обстрелял из артиллерии район возле Марьинки, Водяного, Нетайлового, Авдеевки, Песков, Опросного и Красногоровки. Нанес авиаудару вблизи Авдеевки. Оккупанты наступают в направлениях Марьинки и Песков, боевые действия продолжаются.

В Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы вражеские обстрелы в районах 11 населенных пунктов. россияне пытались наступать у Павловки, но ВСУ остановили их.

В Южнобужском направлении ведет разведку с помощью беспилотников. Враг производил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах 15 населенных пунктов.

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