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Америка не планирует размещать военную базу в Польше, – посол США в НАТО

28 Читати новину українською
Посол США в НАТО опровергла информацию о размещении американской базы в Польше
Посол США в НАТО опровергла информацию о размещении американской базы в Польше / Politico

Вашингтон не рассматривает вариант относительно постоянного присутствия американских войск в Польше.

Такое заявление в комментарии для Polskie Radio сделала посол США в НАТО Кей Бейли Гатчисон, передает Gazeta Polska.

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Накануне издание Onet со ссылкой на документы, обнародованные Министерством обороны Польши, сообщил, что страна готова выделить до 2 миллиардов евро из своего бюджета для финансирования постоянной военной базы США.

Соединенные Штаты не сделали относительно этого вопроса (размещения своих военных в Польше на постоянной основе – "24") никаких действий. Польша – это замечательный союзник, безусловно она является сильной частью НАТО, но пока у нас нет в планах новых постоянных баз в Польше. Если бы когда-нибудь этот вопрос рассматривался, мы бы приняли во внимание множество различных факторов. Но пока это не так,
– прокомментировала американская чиновница.

По информации "Польского радио", идея постоянного, а не ротационного присутствия фигурировала в дискуссиях НАТО со времен "оккупации Крыма" Россией, а также с начала войны на востоке Украины. За нее выступает Польша и Балтийские страны. В то же время ей сопротивляются прежде всего Германия, а также другие страны Западной Европы, аргументируя, что это может привести к обострению конфликта с Россией.

Сейчас на основании решений саммитов НАТО и двусторонних договоров 5 тысяч солдат США находятся в Польше только на ротационной основе, отмечает издание.

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Теги: Новости политики НАТО Новости Польши Новости США
Источник: 24 Канал
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