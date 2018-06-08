Америка не планує розміщувати військову базу в Польщі, – посол США в НАТО

Вашингтон не розглядає варіант щодо постійної присутності американських військ у Польщі.

Таку заяву в коментарі для Polskie Radio зробила посол США в НАТО Кей Бейлі Гатчісон, передає Gazeta Polska.

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Напередодні видання Onet з посиланням на документи, оприлюднені Міністерством оборони Польщі, повідомило, що країна готова виділити до 2 мільярдів євро зі свого бюджету для фінансування постійної військової бази США.

Сполучені Штати не зробили щодо цього питання (розміщення своїх військових у Польщі на постійній основі – "24") ніяких дій. Польща – це чудовий союзник, безумовно вона є сильною частиною НАТО, але наразі у нас немає в планах нових постійних баз у Польщі. Якби коли-небудь це питання розглядалося, ми б взяли до уваги безліч різних чинників. Але поки це не так,

– прокоментувала американська чиновниця.

За інформацією "Польського радіо", ідея постійної, а не ротаційної присутності фігурувала в дискусіях НАТО з часів "окупації Криму" Росією, а також з початку війни на сході України. За неї виступає Польща та Балтійські країни. Водночас їй опираються насамперед Німеччина, а також інші країни Західної Європи, аргументуючи, що це може привести до загострення конфлікту з Росією.

Зараз на підставі рішень самітів НАТО та двосторонніх договорів 5 тисяч солдатів США перебувають у Польщі лише на ротаційній основі, зауважує видання.

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