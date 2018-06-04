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Провокаційний крок: американський генерал виступив проти розміщення бази США у Польщі

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Сполученим Штатам не варто розміщувати свою військову базу у Польщі
Сполученим Штатам не варто розміщувати свою військову базу у Польщі / 3news Ghana

Розміщення в Польщі військової бази США, про яку, за деякою інформацією, попросив польський уряд, є кроком, що може послабити згуртованість НАТО, тому подібне прохання варто сприймати критично.

Про це у статті для Politico пише американський генерал-лейтенант у відставці, екс-командувач військами США в Європі Бен Ходжес.

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Розміщувати війська Штатів у Польщі на постійній основі можна лише у тому випадку, якщо вдасться досягти спільного рішення про те, що такий крок зміцнить потенціал стримування і поліпшить загальну ситуацію з безпекою Альянсу. Це малоймовірно, до того ж з вагомих причин, вважає автор публікації.

Почнемо з того, що більшість наших союзників сприймуть створення військової бази США в Польщі (або будь-який іншій країні Центральної або Східної Європи) як надмірно провокаційний крок. Він надасть Москві зручний шанс називати НАТО агресором і "вжити заходів для захисту російського суверенітету",
– пише Ходжес.

Військовий називає "нерозумною" політику, яка підігрівала б страхи Росії, а також застерігає, що створення бази США в Польщі загрожує новими суперечками між членами НАТО.

На його думку, в створенні бази у Східній Європі немає потреби, оскільки НАТО вже докладає зусиль для стримування можливої російської атаки. До того ж це вимагало б нарощування армії США, на що мало шансів.

"І все ж було б резонно розглянути пропозицію Варшави. (...) Якщо Східна Європа хоче посилити ефект стримування, який надає НАТО, то військова присутність невідповідний  спосіб. Набагато краще зберігати згуртованість Альянсу, одночасно гарантуючи, що навчені та підготовлені сили готові прибути на місце, якщо знадобиться", робить висновок Ходжес.

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Раніше видання Onet з посиланням на документи, оприлюднені міністерством оборони Польщі, повідомило, що Польща висловила готовність виділити до 2 мільярдів євро зі свого бюджету для фінансування постійної військової бази США на своїй території.

Теги: Новини Росії Новини політики Новини Польщі Новини США НАТО
Джерело: 24 Канал
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