Провокаційний крок: американський генерал виступив проти розміщення бази США у Польщі

Розміщення в Польщі військової бази США, про яку, за деякою інформацією, попросив польський уряд, є кроком, що може послабити згуртованість НАТО, тому подібне прохання варто сприймати критично.

Про це у статті для Politico пише американський генерал-лейтенант у відставці, екс-командувач військами США в Європі Бен Ходжес.

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Розміщувати війська Штатів у Польщі на постійній основі можна лише у тому випадку, якщо вдасться досягти спільного рішення про те, що такий крок зміцнить потенціал стримування і поліпшить загальну ситуацію з безпекою Альянсу. Це малоймовірно, до того ж з вагомих причин, вважає автор публікації.

Почнемо з того, що більшість наших союзників сприймуть створення військової бази США в Польщі (або будь-який іншій країні Центральної або Східної Європи) як надмірно провокаційний крок. Він надасть Москві зручний шанс називати НАТО агресором і "вжити заходів для захисту російського суверенітету",

– пише Ходжес.

Військовий називає "нерозумною" політику, яка підігрівала б страхи Росії, а також застерігає, що створення бази США в Польщі загрожує новими суперечками між членами НАТО.

На його думку, в створенні бази у Східній Європі немає потреби, оскільки НАТО вже докладає зусиль для стримування можливої російської атаки. До того ж це вимагало б нарощування армії США, на що мало шансів.

"І все ж було б резонно розглянути пропозицію Варшави. (...) Якщо Східна Європа хоче посилити ефект стримування, який надає НАТО, то військова присутність невідповідний – спосіб. Набагато краще зберігати згуртованість Альянсу, одночасно гарантуючи, що навчені та підготовлені сили готові прибути на місце, якщо знадобиться", – робить висновок Ходжес.

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Раніше видання Onet з посиланням на документи, оприлюднені міністерством оборони Польщі, повідомило, що Польща висловила готовність виділити до 2 мільярдів євро зі свого бюджету для фінансування постійної військової бази США на своїй території.