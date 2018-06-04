Провокационный шаг: американский генерал выступил против размещения базы США в Польше

Размещение в Польше военной базы США, о которой, по некоторой информации, попросило польское правительство, является шагом, который может ослабить сплоченность НАТО, поэтому подобную просьбу стоит воспринимать критически.

Об этом в статье для Politico пишет американский генерал-лейтенант в отставке, экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.

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Размещать войска Штатов в Польше на постоянной основе можно лишь в том случае, если удастся достичь общего решения о том, что такой шаг укрепит потенциал сдерживания и улучшит общую ситуацию с безопасностью Альянса. Это маловероятно, к тому же по весомым причинам, считает автор публикации.

Начнем с того, что большинство наших союзников воспримут создание военной базы США в Польше (или любой другой стране Центральной или Восточной Европы) как излишне провокационный шаг. Он предоставит Москве удобный шанс называть НАТО агрессором и "принять меры для защиты российского суверенитета",

– пишет Ходжес.

Военный называет "неразумной" политику, которая подогревала бы страхи России, а также предостерегает, что создание базы США в Польше грозит новыми спорами между членами НАТО.

По его мнению, в создании базы в Восточной Европе нет необходимости, поскольку НАТО уже предпринимает усилия для сдерживания возможной российской атаки. К тому же это потребовало бы наращивания армии США, на что мало шансов.

"И все же было бы резонно рассмотреть предложение Варшавы. (...) Если Восточная Европа хочет усилить эффект сдерживания, который предоставляет НАТО, то военное присутствие – неподходящий способ. Гораздо лучше сохранять сплоченность Альянса, одновременно гарантируя, что обученные и подготовленные силы готовы прибыть на место, если понадобится", – делает вывод Ходжес.

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Ранее издание Onet со ссылкой на документы, обнародованные министерством обороны Польши, сообщил, что Польша выразила готовность выделить около 2 миллиардов евро из своего бюджета для финансирования постоянной военной базы США на своей территории.