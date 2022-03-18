Американцы отправили Харькову медикаментов на 880 тысяч долларов

В Харькове ожидают медицинскую помощь из США. Город получит лекарства от Чикаго на сумму в 880 тысяч долларов.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов. Ему удалось договориться с мэром Чикаго о медицинской помощи.

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По его словам, лекарство уже отправили в Украину. Совсем скоро они поступят в Харьков: медикаменты помогут раненым украинцам.

Я переговорил с мэром Чикаго, нам отправлены уже медикаменты на 880 тыс. долл., медикаменты, которые нужны раненым, – отметил Терехов.

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