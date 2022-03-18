Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. Йому вдалося домовитися з мером Чикаго про медичну допомогу.
Важливо Пожежа на "Барабашово", який обстріляли окупанти, локалізована, – Терехов
За його словами, ліки вже відправили в Україну. Зовсім скоро вони надійдуть до Харкова: медикаменти допоможуть пораненим українцям.
Я переговорив з мером Чикаго, нам відправлено вже медикаменти на 880 тисяч доларів, медикаменти, які потрібні пораненим,
– зазначив Терехов.
Як зараз виглядає центр Харкова: дивіться відео