Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. Йому вдалося домовитися з мером Чикаго про медичну допомогу.

Важливо Пожежа на "Барабашово", який обстріляли окупанти, локалізована, – Терехов

За його словами, ліки вже відправили в Україну. Зовсім скоро вони надійдуть до Харкова: медикаменти допоможуть пораненим українцям.

Я переговорив з мером Чикаго, нам відправлено вже медикаменти на 880 тисяч доларів, медикаменти, які потрібні пораненим,

– зазначив Терехов.

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