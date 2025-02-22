Кардинальные изменения могут привести к хаосу, чего большинство не хочет. Протесты имеют потенциал к усилению, что может привести к падению рейтингов Дональда Трампа. Юрист и блогер Марк Фейгин отметил 24 Каналу, что также вызывают беспокойство политические амбиции президента США.

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Что беспокоит американцев

Американцы вышли на протесты прежде всего из-за внутренних проблем. Их беспокоят реформы Дональда Трампа. Он пытается сократить государственный аппарат, повысить эффективность и сэкономить средства. В то же время есть политические амбиции, чтобы отыграться на своих предшественниках и разрушить традиционный консенсус в политике.

Сокращение бюрократии имеет объективные причины. Гарантированно нужно повысить эффективность расходования средств, но нельзя оставить систему без управления и лишить рабочих мест компетентных работников. Также есть проблема быстрого вывода нелегальных мигрантов, из-за которой предприниматели сталкиваются с нехваткой кадров.

В американской политике нельзя повернуться на 180 градусов и пойти в противоположную сторону. Нельзя при каденции Байдена называть Путина мясником, а потом сказать, что он – лучший друг Америки,

– отметил Марк Фейгин.

Кардинальные изменения ведут к хаосу, и даже республиканцы этого не хотят. В США есть десятилетняя практика, которая не позволяет уничтожать оппонентов. Маятник может повернуться, и они станут жертвами этой же стратегии.

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Юрист предположил, что американцы могут действовать более радикально. Протесты могут получить поддержку от корпораций. Это приведет к быстрому падению рейтингов Трампа и политическим последствиям. Могут быть промежуточные выборы, и республиканское большинство может стать меньшинством.

Отметим, что Соединенные Штаты разморозили 5,3 миллиарда долларов для иностранной помощи, в частности для программ безопасности и борьбы с наркотиками. Есть ли в перечне Украина – читайте по ссылке.