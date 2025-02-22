Согласно новому заявлению американского лидера, сумма помощи не превышает и 100 миллиардов долларов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на FOX 5 Washington DC.

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Сколько США потратили на помощь Украине

Американский лидер Дональд Трамп во время церемонии в Вашингтоне сообщил, что Вашингтон предоставил Украине 67 миллиардов долларов военной помощи и 31,5 миллиарда долларов прямой бюджетной поддержки с начала войны с Россией.

Хотя ранее он заявлял, что украинский президент заставил США потратить 350 миллиардов долларов. Кроме того, он сказал, что Зеленский признал, что половина денег, которые были направлены США "исчезла", отметив об исчезновении 175 миллиардов.

Позже Владимир Зеленский озвучил совсем другие суммы, подчеркнув, что у обеих стран "абсолютно разные цифры". Он рассказал, что Вашингтон предоставил Украине вооружение на 67 миллиардов, и финансирование в бюджет на 31,5 миллиардов.