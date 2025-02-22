Згідно з новою заявою американського лідера, сума допомоги не перевищує і 100 мільярдів доларів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на FOX 5 Washington DC.

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Скільки США витратили на допомогу Україні

Американський лідер Дональд Трамп під час церемонії у Вашингтоні повідомив, що Вашингтон надав Україні 67 мільярдів доларів військової допомоги та 31,5 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки з початку війни з Росією.

Хоча раніше він заявляв, шо український президент змусив США витратити 350 мільярдів доларів. Крім того, він сказав, що Зеленський визнав, що половина грошей, які були надіслані США "зникла", зазначивши про зникнення 175 мільярдів.

Пізніше Володимир Зеленський озвучив зовсім інші суми, підкресливши, що в обох країн "абсолютно різні цифри". Він розповів, що Вашингтон надав Україні озброєння на 67 мільярдів, та фінансування у бюджет на 31,5 мільярда.