Адже Дональд Трамп неодноразово не дотримувався своїх обов'язків у бізнесі. Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Михайло Шейтельман.

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"Усе звучить нормально для бізнесу Трампа. Бізнес Трампа не у тому, щоб дотримуватись обов'язків. Про бізнес Трампа ми знаємо, що він 6 разів банкрут. Банкрут – це людина, яка всіх кинула 6 разів. Чому ми думаємо, що він буде дотримувати обов’язків США?" – сказав він.

Крім того, так само Трамп веде політику без правил. Зокрема, США брали на себе обов'язки у рамках Статуту ООН. Однак зараз це не заважає американському лідеру дзвонити прем’єр-міністру Данії та вимагати Гренландію.

Це вже тиск, воєнна загроза. Тому що він сказав, що не скасовує варіант воєнним шляхом захопити Гренландію. Це порушення договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Тому що ядерна держава погрожує без'ядерній державі,

– пояснив політтехнолог.

Договір створювали лише кілька днів

Михайло Шейтельман зазначив, що договір про рідкісноземельні метали створювали лише кілька днів. Попри те, що там є дуже багато юридичних моментів. Зокрема, які права мають Штати, на які копалини, як буде здійснюватись оплата ліцензій.

Наприклад, у штаті Техас власник землі є власником надр. В Україні не так. Ти купив землю себе, але не маєш права на надра, які у цій землі. Щоб створити такий справжній договір, якщо цим займуться юристи України, США, міжнародні, то це може зайняти місяць для першої версії,

– підкреслив він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про зрив Україною угоди щодо рідкісноземельних корисних копалин. Його адміністрація, ймовірно, намагатиметься укласти спрощену угоду. В Axios пишуть, що США та зараз Україна обговорюють "покращену" угоду про копалини.