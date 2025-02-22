Кардинальні зміни можуть призвести до хаосу, чого більшість не хоче. Протести мають потенціал до посилення, що може спричинити падіння рейтингів Дональда Трампа. Юрист і блогер Марк Фейгін зазначив 24 Каналу, що також викликають занепокоєння політичні амбіції президента США.

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Що непокоїть американців

Американці вийшли на протести передусім через внутрішні проблеми. Їх турбують реформи Дональда Трампа. Він намагається скоротити державний апарат, підвищити ефективність і зекономити кошти. Водночас є політичні амбіції, щоб відігратися на своїх попередниках і зруйнувати традиційний консенсус у політиці.

Скорочення бюрократії має об'єктивні причини. Гарантовано потрібно підвищити ефективність витрачання коштів, але не можна залишити систему без управління і позбавити робочих місць компетентних працівників. Також є проблема швидкого виведення нелегальних мігрантів, через яку підприємці стикаються з нестачею кадрів.

В американській політиці не можна повернутися на 180 градусів і піти у протилежну сторону. Не можна за каденції Байдена називати Путіна м'ясником, а потім сказати, що він – найкращий друг Америки,

– зазначив Марк Фейгін.

Кардинальні зміни ведуть до хаосу, і навіть республіканці цього не хочуть. У США є десятилітня практика, яка не дозволяє знищувати опонентів. Маятник може повернутися, і вони стануть жертвами цієї ж стратегії.

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Юрист припустив, що американці можуть діяти радикальніше. Протести можуть отримати підтримку від корпорацій. Це призведе до швидкого падіння рейтингів Трампа і політичних наслідків. Можуть бути проміжні вибори, і республіканська більшість може стати меншістю.

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