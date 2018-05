Американцы готовят революционно новый смартфон на Android

Большинство Android-смартфонов, что сейчас присутствуют на рынке, немало функций позаимствовали от iPhone X. Недавно американцы заявили, что готовят революционно другой смартфон, что выделяет его среди остальных устройств на Android.

Об этом пишет iguides.ru.

Так, производитель высококачественных видеокамер RED еще в прошлом году анонсировал выход телефона, который не похож на другие смартфоны. Американским журналистам удалось узнать, что смартфон будет иметь название Hydrogen One.

Читайте также: Huawei разрабатывает "очень страшную" инновацию

RED Hydrogen One уже называют одним из самых амбициозных и интересных смартфонов за последние несколько лет. Презентация запланирована на лето 2018 года, представители СМИ имели возможность ознакомиться с одним из прототипов Hydrogen One на мероприятии RED. Hydrogen One имеет большие габариты, чем iPhone 8 Plus. Металлические грани устройства имеют зазубренный рельеф, благодаря чему его удобнее держать в одной руке, а кнопка включения расположена на правом торце, есть одновременно является и сканером отпечатков пальцев.

Смартфон оснащен стереодинамиками, разъемом для подключения 3.5 мм наушников и портом USB Type-C. Смартфон может похвастались действительно объемным звуком. Благодаря технологии A3D пользователь слышит любые звуки в играх и кино так, как будто это происходят вокруг него.

Представленные прототипы работают на процессоре Qualcomm Snapdragon 835, но, вероятно, в финальной версии будет топовый Snapdragon 845. В компании планируют оборудовать смартфон сменными линзами от Canon, Fujifilm, Nikon, Leica.

Смартфон Hydrogen One от RED

Интересной функцией Hydrogen One должен стать "голографический режим", что дает возможность записывать и просматривать 3D-фото и видео. Суть работы такого экрана заключается в проектировании 3D-объектов, на которое пользователь сможет смотреть под разными углами, что приводит к иллюзии "трехмерного изображения".

Стоимость смартфона в алюминиевом корпусе составляет 1195 долларов (31 100 гривен), в титановом – 1595 долларов (41 600 гривен).