Американцы создали компактного и дешевого работа для лабораторий

Американский стартап Opentrones разработал робота-пипетку OT-2. Новая разработка существенно дешевле и компактнее, чем другие подобные устройства.

Об этом пишет nplus1.ru.

Этого нового робота можно разместить на лабораторном столе и он может разливать жидкость одновременно в 8 образцов.

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Его предшественники в лаборатории занимают много места, а их стоимость может составлять десятки тысяч долларов. Поэтому подобного рода разработки не по карману небольшим лабораториям и исследовательским группам.

Новый OT-2 оснащен съемными пипетками на один или восемь образцов; к нему добавляются более ста протоколов для проведения экспериментов. Исследователи также могут разрабатывать свои протоколы и добавлять их в систему, а также подключить дополнительное оборудование.

Так, робота можно подключить к микроскопу, или оснастить компьютерным зрением и голосовым помощником.

Стоимость разработки – 4 тысячи долларов.