Американка выставила мужа на продажу, потому что он испортил ее брюки: фото

Муж решил постирать вязаные штаны своей жены. Американцу не удалось это сделать, брендовые штаны уменьшились до детского размера. Жена очень разозлилась.

После инцидента женщина решила продать своего мужа, чтобы хоть как-то возместить часть денег за брендовые штаны, сообщает Metro. Объявление о продаже мужа она выставила в фейсбуке.

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Стоимость испорченных брюк от австралийского бренда Spell Designs – 199 долларов. Однако мужа горе-жена решила продать дешевле – за 111 долларов.

На опубликованном фото мужчина демонстрирует штаны, стыдливо прикрывая лицо рукой.



Мужчине стыдно за испорченные брюки/ Фото: Metro



Так должны были выглядеть штаны / Фото: Metro

Покупателей не нашлось, но пользователи активно поддержали американку в комментариях.

"Мне кажется, тебе будет сложно продать его", "Моему мужу запрещено стирать что-либо из моих вещей", – пошутили в комментариях.

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