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      Американка выставила мужа на продажу, потому что он испортил ее брюки: фото

      79 Читати новину українською
      Американка выставила мужа на продажу за испорченных штанов / metro.co.uk

      Муж решил постирать вязаные штаны своей жены. Американцу не удалось это сделать, брендовые штаны уменьшились до детского размера. Жена очень разозлилась.

      После инцидента женщина решила продать своего мужа, чтобы хоть как-то возместить часть денег за брендовые штаны, сообщает Metro. Объявление о продаже мужа она выставила в фейсбуке.

      Было и такое: Женщина требует развода, потому что муж не кричит и помогает по хозяйству

      Стоимость испорченных брюк от австралийского бренда Spell Designs – 199 долларов. Однако мужа горе-жена решила продать дешевле – за 111 долларов.

      На опубликованном фото мужчина демонстрирует штаны, стыдливо прикрывая лицо рукой.

      курйозні новини американка вирішила продати чоловіка
      Мужчине стыдно за испорченные брюки/ Фото: Metro

      штани курйозні новини
      Так должны были выглядеть штаны / Фото: Metro

      Покупателей не нашлось, но пользователи активно поддержали американку в комментариях.

      "Мне кажется, тебе будет сложно продать его", "Моему мужу запрещено стирать что-либо из моих вещей", – пошутили в комментариях.

      Интересно: Женщина креативно отомстила неверному мужу: курьезное видео

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости США Деньги Курьезные новости
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