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      Американка виставила чоловіка на продаж, бо він зіпсував її штани: фото

      993 Читать новость на русском
      Американка виставила чоловіка на продаж через зіпсовані штани / metro.co.uk

      Чоловік вирішив випрати в'язані штани своєї дружини. Американцю не вдалося це зробити, тож брендові штани зменшилися до дитячого розміру. Дружина дуже розізлилася.

      Після інциденту жінка вирішила продати свого чоловіка, щоб хоч якось відшкодувати частину грошей за брендові штани, повідомляє Metro. Оголошення про продаж чоловіка вона виставила у фейсбуці.

      Було й таке: Жінка вимагає розлучення, бо чоловік не кричить і допомагає по господарству

      Вартість зіпсованих штанів від австралійського бренду Spell Designs – 199 доларів. Однак чоловіка горе-дружина вирішила продати дешевше – за 111 доларів.

      На опублікованому фото чоловік демонструє штани, сором'язливо прикриваючи обличчя рукою.

      курйозні новини американка вирішила продати чоловіка
      Чоловіку соромно за зіпсовані штани/ Фото: Metro

      штани курйозні новини
      Так мали виглядати штани/ Фото: Metro

      Покупців не знайшлося, але користувачі активно підтримали американку в коментарях.

      "Мені здається, тобі буде складно продати його", "Моєму чоловікові заборонено прати будь-що з моїх речей", – пожартували у коментарях.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини США Курйозні новини Гроші
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