Американка виставила чоловіка на продаж, бо він зіпсував її штани: фото

Чоловік вирішив випрати в'язані штани своєї дружини. Американцю не вдалося це зробити, тож брендові штани зменшилися до дитячого розміру. Дружина дуже розізлилася.

Після інциденту жінка вирішила продати свого чоловіка, щоб хоч якось відшкодувати частину грошей за брендові штани, повідомляє Metro. Оголошення про продаж чоловіка вона виставила у фейсбуці.

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Вартість зіпсованих штанів від австралійського бренду Spell Designs – 199 доларів. Однак чоловіка горе-дружина вирішила продати дешевше – за 111 доларів.

На опублікованому фото чоловік демонструє штани, сором'язливо прикриваючи обличчя рукою.



Чоловіку соромно за зіпсовані штани/ Фото: Metro



Так мали виглядати штани/ Фото: Metro

Покупців не знайшлося, але користувачі активно підтримали американку в коментарях.

"Мені здається, тобі буде складно продати його", "Моєму чоловікові заборонено прати будь-що з моїх речей", – пожартували у коментарях.

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