Американская база в Сирии попала под обстрел: военные атаковали нападающих

Несколько ракет выпустили по военной базе США, расположенной на востоке Сирии. Из-за этого американцам пришлось открыли огонь.

Об этом 28 июня сообщил Уэйн Маротто – американский полковник. По его словам, войска США в Сирии были атакованы многочисленными ракетами примерно в 19:44 по местному времени.

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Военнослужащий также уточнил, что раненых или жертв, к счастью нет. Сейчас американские силы оценивают размер нанесенного ущерба. Впоследствии пообещали обнародовать больше информации.

Реакция на обстрел

Американцы нанесли ответный удар, отметил Маротта. Он подчеркнул, что вооруженные силы США в Сирии действовали в рамках самообороны и нанесли контрудар по позициям, с которых запустили ракеты.

Кто совершил ракетную атаку против военных из США – неизвестно. Впрочем, источник CNN в Минобороны США отметил, что ракеты могли запустить проиранской силы.

США с воздуха атаковали проиранские силы

Накануне американские военные по приказу президента Байдена атаковали проиранские силы на границе Ирака и Сирии. Говорится, в частности, о поддерживаемых Ираном ополченцах.

Штаты атаковали с воздуха 2 оперативные объекты и хранилища оружия в двух местах в Сирии и в одном в Ираке. Все они расположены вблизи границы двух государств.

Некоторые ракеты приземлились в непосредственной близости от американских войск.