Американская полиция получила ордер на доступ к телефону Болдуина по делу Хатчинс

Американская полиция получила ордер на доступ к телефону Алека Болдуина по делу Галины Хатчинс.

В ордере говорится, что сейчас необходимо получить сообщения, данные о звонках, фотографии и видео, связанные со съемками вестерна "Ржавчина". Эта информация может быть полезной для следствия.

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В частности, ищут удаленный контент.

Болдуину снится гибель Хатчинс

Болдуин поделился в сети письмом съемочной группы, которая просит продолжить съемки "Ржавчины" после смерти оператора Хатчинс. Люди хотят, чтобы, несмотря на трагедию, фильм вышел на экраны.

Актер признался, что не понимает, как пистолет мог выстрелить. Болдуин подчеркивает: он не нажимал на спусковой крючок реквизитного пистолета. Это заявление подтвердил ассистент режиссера "Иржи".

Болдуин рассказал, что гибель оператора ему снится. Также актер понятия не имеет, как теперь сложится его карьера.

Трагедия с Болдуином и Хатчинс: главное

Трагедия произошла на съемочной площадке фильма "Ржавчина" 22 октября 2021 года.

По предварительным данным, американский актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуза.

Родные оператора не обвиняют Болдуина в ее смерти. Они убеждены: трагедия произошла из-за халатности членов команды, которые передали кинозвезде заряженный револьвер.

После ранения Хатчинс была в сознании. По данным СМИ, ее последними словами было "это не хорошо, это совсем не хорошо".

Женщину на вертолете доставили в больницу в Санта-Фе. Однако спасти Хатчинс не удалось.

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