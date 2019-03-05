16:41
5 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО СЕРГЕЯ КИСЕЛЬОВА КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Рогозин захотел утереть нос Илону Маску. одиночество Киркорова
      Вєсті Кремля
      21:09, 4 марта
      Вести.UA: Рука Кремля руководит Порошенко. Заоблачные мечты Вилкула
      Вєсті.UA
      19:47, 4 марта
      Фармацевтическая мафия: кто и как наживается на лекарствах для онкобольных
      ЦРУ
      09:00, 1 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как торговали в Союзе с миром
      Згадати все
      00:33, 2 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики
      УБИЙСТВО СЕРГЕЯ КИСЕЛЬОВА КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

      Американская торговая палата выступила против автоматической индексации тарифов "Укрзализныци"

      30 Читати новину українською
      Железнодорожные грузовые перевозки
      Железнодорожные грузовые перевозки / economics.unian.net

      Планируемая индексация тарифов "Укрзализныци" в декабре оценочно увеличит расходы грузоотправителей на 11,7 миллиарда гривен.

      Анализ проекта приказа Минифраструктуры об автоматической индексации тарифов на железнодорожные перевозки дает основания считать, что такой рост негативно повлияет как на работу отечественных производителей, так и на показатели операционной работы самой "Укрзализныци". Об этом говорится в письме Американской торговой палаты министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, "Укрзализныце" и Государственной регуляторной службе, передает УНИАН. Напомним, проект приказа предполагает рост железнодорожного тарифа в 2019 году на индекс промышленных цен 2018 (14,2%) и ежеквартальную автоматическую индексацию в 2019 году на уровне прогнозируемого ИПЦ в 2019 году (2,5% каждый квартал).

      По мнению членов Палаты, из-за планируемой индексации предполагается рост регулируемого железнодорожного тарифа на уровне 23% в декабре 2019, что оценочно увеличит затраты грузоотправителей на 11,7 миллиарда гривень.

      "Автоматическая индексация фактически исключает бизнес из дискуссии об увеличении железнодорожного тарифа и дает субъекту, что имеет признаки монопольного положения на рынке железнодорожных перевозок, возможность неограниченно увеличивать расходы грузоотправителей, как повышая регулируемый тариф, так и увеличивая стоимость услуг по использованию вагонов АО "Укрзализныця", которая будет автоматически увеличивать стоимость вагонов частного парка", говорится в обращении.

      В письме также отмечается, что предложенное повышение не учитывает как почти двукратный рост стоимости пользования вагонов в 2018 году, что является составной общих расходов на железнодорожные перевозки, так и увеличение доходов АО "Укрзализныця" от предоставления в пользование ее собственных вагонов на 4,3 миллиарда гривень, или на 7% в общей сумме доходов "Укрзализныци". По подсчетам членов-компаний Палаты "Укрзализныця" в 2018 году повысила тарифы минимум на 7%.

      Также в обращении указывается, что индекс промышленных цен, как индикатор изменения цен на услуги "Укрзализныци", не отражает объективную структуру расходов предприятия, минимум 50% расходов которого составляет фонд оплаты труда, не зависящий от ИПЦ, и на который влияет индекс потребительских цен, который был намного ниже ИПЦ в 2018 году (9,8%).

      По мнению членов-компаний Палаты в проекте приказа не проанализировано влияние на объемы перевозок "Укрзализныци". "Дальнейшее увеличение стоимости расходов на железнодорожные перевозки будет автоматически уменьшать объем перевозок железнодорожным транспортом и объем доходов "Укрзализныци", одновременно с убыточностью пассажирских перевозок будет требовать постоянного повышения железнодорожных тарифов для покрытия расходов и дефицита оборотных средств АО "Укрзализныця", отмечается в письме.

      Учитывая все вышеперечисленное, Американская торговая палата не поддерживает приказ об автоматической индексации в части процентного увеличения тарифов на железнодорожные перевозки на уровне 14,2% (ИПЦ в 2018 году) и дополнительного увеличения тарифов на железнодорожные перевозки в 2019 году ежеквартально на 2,5%. Таким образом, предлагается доработать проект приказа об автоматической индексации и в доработанном проекте приказа учесть комментарии и замечания бизнес-сообщества, и предусмотреть общий рост тарифов на перевозку железнодорожным транспортом в 2019 году не более 7%.

      Как ранее сообщалось, 1 февраля 2019 на официальном сайте Министерства инфраструктуры Украины был обнародован проект внесения изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 16 декабря 2009 №1392, которым меняются принципы госполитики в сфере регулирования тарифов на железнодорожные перевозки, и вводится автоматическая индексация тарифов АО "Укрзализныця". Также был опубликован проект приказа "О проведении ежегодной автоматической индексации", которым предусматривается рост железнодорожного тарифа в 2019 году на индекс промышленных цен 2018 (14,2%) и ежеквартальную автоматическую индексацию (2,5% каждый квартал) в 2019 году. Руководители промышленных ассоциаций уже написали письмо вице-премьер-министру Владимиру Кистиону, первому вице-премьеру – министру экономического развития и торговли Степану Кубиву, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, о том, что такая инициатива имеет признаки злоупотребления монопольным положением на рынке железнодорожных перевозок.

      blog_ava
      Человек в полицейской форме застрелил водителя Mercedes в Киеве: фото и видео
      сегодня
      1189
      Теги: Министерство экономического развития и торговли Укрзализниця Министерство инфраструктуры
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как бесплатно доехать в другой город, если вас обокрали: советы юриста
      сегодня , 16:01 Как бесплатно доехать в другой город, если вас обокрали: советы юриста
      Ірина Поліщук 103
      Что всплыло после расследования об "Укроборонпроме": анализируем
      сегодня , 15:00 Что всплыло после расследования об "Укроборонпроме": анализируем
      Юрій Бутусов 1146
      Гріхи Конституційного Суду: як система працює на українських президентів
      сегодня , 14:30 Гріхи Конституційного Суду: як система працює на українських президентів
      Сергій Лещенко 85
      Выборочный прогресс: в Виннице, Ивано-Франковске и Львове проезд можно будет оплатить смс-кой
      сегодня , 14:03 Выборочный прогресс: в Виннице, Ивано-Франковске и Львове проезд можно будет оплатить смс-кой
      Ольга Бродська 40
      Страна-агрессор: какие войны начала Россия после распада СССР
      сегодня , 13:03 Страна-агрессор: какие войны начала Россия после распада СССР
      Альона Захарова 685
      Власть возьмется расследовать откуда у украинцев деньги на покупку авто
       3 февраля 2012 , 12:39 226
      "Приватбанк" на несколько дней может приостановить работу, – журналист
       18 декабря 2016 , 16:11 9
      Минфину передан ряд функций Гостаможслужбы
       10 октября 2011 , 12:52
      Компания TeleTrade поздравила украинцев с Днем защиты детей
       3 июня 2013 , 17:49
      Как бесплатно доехать в другой город, если вас обокрали: советы юриста
       сегодня , 16:01
      Прокуратура обнаружила в "Укравтодоре" нарушений на 133 млн. грн.
       10 июня 2014 , 15:14
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук