Американские беспилотники провалили миссию в Украине, - WSJ

Чтобы помочь Украине в войне против агрессии России, американская компания Skydio из Кремниевой долины отправила сотни своих беспилотников в Украину. Правда, техника плохо себя зарекомендовала.

Издание отмечает, что в США обеспокоены этим фактом. Дело в том, что уже на поле боя оказалось, что дроны Skydio сбивались с курса из-за российской радиоэлектронной борьбы.

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Большинство малых дронов американских стартапов не смогли проявить себя в бою. Вероятно, компании надеялись, что если их дроны зарекомендуют себя хорошо во время боевых задач, это увеличит их продажи.

Дроны Skydio слетали с курса и падали из-за работы российской РЭБ. После того компания начала работать над новым флотом беспилотников. Такой результат беспокоит компанию, которая надеялась на рост продаж после успешного применения дронов в Украине,

– пишет WSJ.

Кроме того, отмечают, что это плохая новость для Пентагона, который требует надежного снабжения тысяч малых беспилотных летательных аппаратов.

Для Пентагона это тоже проблема

WSJ характеризует войну в Украине как "первую", где малые беспилотники сыграли важную роль. Поэтому, тот факт, что американские компании до сих пор не имеют значительного присутствия, не является хорошей новостью для США.

"Американские беспилотники, как правило, дорогие, неисправны и их трудно ремонтировать", – говорится в статье со ссылкой на руководителей компаний-производителей беспилотников, украинских военных и чиновников.

Какое решение выбрала Украина

Поэтому, как отметили в WSJ, не имея решений на Западе, Украина начала развивать отечественную индустрию беспилотников, закупая китайские компоненты.

! Украинские заводы выпускают сотни тысяч маленьких, дешевых беспилотников, которые могут перевозить взрывчатку, а также большие беспилотники, которые могут ударить глубоко в тылу России и добраться до российских кораблей в Черном море.