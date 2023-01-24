В администрации Байдена заявили, что Китай предоставлял России помощь: что туда входило

У американских чиновников есть доказательства, что китайские компании продавали России нелетальное оборудование для использования в Украине. В администрации Байдена выразили Пекину беспокойство.

Один из официальных лиц США отметил, что неизвестно, знает ли об этой помощи центральное правительство Китая. Несмотря на это, Штаты уже предупредили о последствиях оказания материальной поддержки в войне.

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Какую помощь Китай оказывал России

Нелетальное оборудование, которое Россия получила от Китая, содержит бронежилеты и шлемы. В США считают, что правительство Китая должно принять меры, чтобы прекратить помощь агрессору.

Госсекретарь Тони Блинкен посетит Китай в ближайшие недели и предположительно обсудит эти нелетальные поставки в Россию.

Если администрация Байдена действительно определит, что центральное правительство Китая намеренно оказывает помощь России, то администрация должна будет решить, насколько сильным будет ответ,

– говорится в сообщении.

Такая прямая материальная помощь от правительства Китая также будет означать очевидное углубление самопровозглашенного партнерства Китая с Москвой, до сих пор выглядевшего тщательно скрытым.

КНДР поставляла оружие вагнеровцам

В рамках своего дела против ЧВК "Вагнера" Министерство финансов США обнародовало спутниковый снимок, показывающий, что Северная Корея снабжает оружие России.

На фото видны российские вагоны, которые в ноябре ехали из России в Северную Корею и обратно. Скорее всего, это была первая поставка пехотных ракет и снарядов для использования воинами ЧВК "Вагнера" в Украине.

КНДР поставляла России оружие / Фото CNN

"Снабжение оружия является прямым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН", – подчеркнул Кирби.