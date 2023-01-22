В Воздушных силах рассказали, для чего Украине самолеты F-16

Американские боевые истребители F-16 могут стать значимой частью украинской системы противовоздушной обороны. В ВСУ объяснили, в чем их эффективность.

Если Украина получит от партнеров американские истребители F-16, сможет закрыть часть своего воздушного пространства от российских атак. Об этом рассказал в эфире телеканала "Киев" спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает 24 Канал.

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Объяснение ВСУ

Он также отметил, что эти истребители позволят сбивать российские ракеты, выпускаемые страной-террористкой по мирному населению Украины.

Есть самолеты, стоящие на боевом дежурстве, и, если появляется угроза, они поднимаются в небо и вылетают перехватывать ракеты,

– объяснил Игнат.

Игнат также отметил, что истребители F-16 вряд ли будут эффективны против ракет, имеющих баллистическую траекторию. Однако крылатые ракеты кафиров "могли бы быть хорошими целями для таких самолетов".

По словам Игната, средства ПВО, в отличие от самолетов, защищают более локальные объекты – они создают купол над военными аэродромами, критической инфраструктурой и правительственными зданиями.

Смогу ли Украина получить истребители

Отметим, что недавно министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра сообщил, что страна рассмотрит возможность поставок истребителей F-16, если Киев об этом попросит.

Высокопоставленное чиновник отметил, что правительство Нидерландов рассмотрит такой запрос "непредвзято". Также он добавил, что на поставку оборудования "нет табу". Есть опасения, что Россия начнет еще одно большое наступление в ближайшие месяцы.

Глава МИД также подчеркнул, что его государство отправляет только то, что спрашивает Украина, и Киеву сейчас, прежде всего, нужно тяжелое вооружение, в том числе современные боевые танки.