Американские сенаторы по видеосвязи поговорят с Владимиром Зеленским

Владимир Зеленский 5 марта проведет Zoom-встречу. На нее были приглашены американские сенаторы из двух партий.

Сообщения республиканцы и демократы получили от Посольства Украины в Соединенных Штатах. Об этом пишет CNN со ссылкой на два неназванных источника.

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Zoom-встреча Владимира Зеленского состоится в 9:30 утра по восточному времени (16:30 по Киеву).

Зеленский раскритиковал саммит НАТО

Видеоконференция пройдет на фоне сокрушительной критики президентом Украины саммита НАТО, который прошел 4 марта. Глава государства не скрывал недовольства решением Альянса не закрывать небо над страной.

Владимир Зеленский отметил, что отныне блок также ответственен за гибель украинских граждан и разрушения. По его словам, НАТО дало "зеленый" свет для бомбардировки наших городов.

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