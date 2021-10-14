Американские СМИ опубликовали карту "горячих точек", с которых может начаться третья мировая

14 октября 2021 , 14:38
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Источник:

The Sun

На сайте американского издания The Sun опубликовали карту "горячих точек", с которых может начаться третья мировая война. Наиболее вероятной точкой для старта глобального конфликта называют остров Тайвань.

Аналитики предполагают, что военное вторжение китайской армии на остров Тайвань может перерасти в противостояние между США и Китаем. В процессе могут применить ядерное оружие.

Заметьте Тайвань готовится к войне: противостояние Китая и США обостряется

Тогда эта война станет самой разрушительной за всю историю мира. Она будет угрожать существованию всего человечества.

Толчком к глобальному конфликту может стать именно официальное провозглашение независимости Тайваня. Отношения между местными властями острова и материковым Китаем находятся на худшем этапе за последние 40 лет.

Пекин может прибегнуть к решительным действиям. Кроме того, официальный Вашингтон выбрал в этом вопросе "стратегическую двусмысленность".

В США убеждали Тайвань не провозглашать независимость. Кроме того, страна сдерживала Пекин от захвата острова силой.

Какие еще "горячие точки" нанесли на карту

  • Кашмир – спорный регион между Индией и Китаем;
  • Ормузский пролив – территория в акваториях Ирана и ОАЭ;
  • Турция и Сирия;
  • Иран и Израиль;
  • США и КНДР.


Карта "горячих точек", с которых может начаться третья мировая / The Sun​

Заявление президенты Тайваня

  • Президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что остров не собирается подчиняться Китаю.
  • По словам политика, Тайвань укреплять военную оборону, так как "будущее должно решаться в соответствии с волей тайваньского народа".
  • Глава Тайваня подчеркнула, что "не будем действовать необдуманно, но не должно быть абсолютно никаких иллюзий относительно того, что тайваньский народ преклонится перед давлением".
  • Между тем Пекин не отвергает применение силы.
Автор: Мар'яна Бекало