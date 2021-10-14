Американские СМИ опубликовали карту "горячих точек", с которых может начаться третья мировая

На сайте американского издания The Sun опубликовали карту "горячих точек", с которых может начаться третья мировая война. Наиболее вероятной точкой для старта глобального конфликта называют остров Тайвань.

Аналитики предполагают, что военное вторжение китайской армии на остров Тайвань может перерасти в противостояние между США и Китаем. В процессе могут применить ядерное оружие.

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Тогда эта война станет самой разрушительной за всю историю мира. Она будет угрожать существованию всего человечества.

Толчком к глобальному конфликту может стать именно официальное провозглашение независимости Тайваня. Отношения между местными властями острова и материковым Китаем находятся на худшем этапе за последние 40 лет.

Пекин может прибегнуть к решительным действиям. Кроме того, официальный Вашингтон выбрал в этом вопросе "стратегическую двусмысленность".

В США убеждали Тайвань не провозглашать независимость. Кроме того, страна сдерживала Пекин от захвата острова силой.

Какие еще "горячие точки" нанесли на карту

Кашмир – спорный регион между Индией и Китаем;

Ормузский пролив – территория в акваториях Ирана и ОАЭ;

Турция и Сирия;

Иран и Израиль;

США и КНДР.



Карта "горячих точек", с которых может начаться третья мировая / The Sun​

Заявление президенты Тайваня