Американские военные учат украинских бойцов в Германии работать с новейшим оружием
Источник:U.S. Department of Defense
Джон Кирби – спикер Пентагона – сообщил, что военные из США учат украинских защитников работать с новейшим оружием. Процесс проходит на американских военных объектах, расположенных в Германии.
Представитель Пентагона отметил, что обучение организовало Командование сухопутных войск США в Европе и Африке. Это произошло в координации с германским правительством.
Заметьте Ленд-лиз поможет Украине и всему миру преодолеть идейных наследников нацистов, – Зеленский
Кирби подчеркнул, что Штаты хотят помочь Украине выиграть битву сегодня и набраться сил для завтра. США – не единственная страна, обучающая украинских военных. Аналогичную помощь также оказывает Канада.
Спикер Пентагона заверил, что новые системы, а также тренировки, связанные с ними, укрепят способность Украины противостоять России.
Львиную долю учений проведет Нацгвардия Флориды
По словам Кирби, львиную часть учений для украинских защитников и защитниц проведет Национальная гвардия Флориды. Они учили военных еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Встреча украинцев с их американскими коллегами была очень дружелюбной.
Нам сказали, что недавнее воссоединение этих членов Национальной гвардии Флориды с их украинскими коллегами было эмоциональной встречей с учетом крепких связей, которые сформировались, когда они жили и работали вместе,
– рассказал Кирби.
Вернувшись с учений в Германии, украинские военные передадут полученные знания своим собратьям.
В США поддержали ленд-лиз для Украины
Палата представителей США с разгромным результатом поддержала ленд-лиз для Украины. Голосование прошло 28 апреля. "За" отдали свои голоса 221 демократ и 196 республиканцев. "Против" были всего 10 республиканцев.
Последний ленд-лиз применяли еще во время Второй мировой войны.
Теперь США смогут ускорить поставки в Украину:
- вооружения;
- транспорта;
- продовольствия.
В Офисе Президента подчеркнули, что непокоренный украинский народ смог объединить весь цивилизованный мир, чтобы вместе сражаться с российским злом.
Интересно – как "вторая армия мира" убегает от ВСУ: смотрите видео