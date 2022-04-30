Американские военные учат украинских бойцов в Германии работать с новейшим оружием

Джон Кирби – спикер Пентагона – сообщил, что военные из США учат украинских защитников работать с новейшим оружием. Процесс проходит на американских военных объектах, расположенных в Германии.

Представитель Пентагона отметил, что обучение организовало Командование сухопутных войск США в Европе и Африке. Это произошло в координации с германским правительством.

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Кирби подчеркнул, что Штаты хотят помочь Украине выиграть битву сегодня и набраться сил для завтра. США – не единственная страна, обучающая украинских военных. Аналогичную помощь также оказывает Канада.

Спикер Пентагона заверил, что новые системы, а также тренировки, связанные с ними, укрепят способность Украины противостоять России.

Львиную долю учений проведет Нацгвардия Флориды

По словам Кирби, львиную часть учений для украинских защитников и защитниц проведет Национальная гвардия Флориды. Они учили военных еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Встреча украинцев с их американскими коллегами была очень дружелюбной.

Нам сказали, что недавнее воссоединение этих членов Национальной гвардии Флориды с их украинскими коллегами было эмоциональной встречей с учетом крепких связей, которые сформировались, когда они жили и работали вместе,

– рассказал Кирби.

Вернувшись с учений в Германии, украинские военные передадут полученные знания своим собратьям.

В США поддержали ленд-лиз для Украины

Палата представителей США с разгромным результатом поддержала ленд-лиз для Украины. Голосование прошло 28 апреля. "За" отдали свои голоса 221 демократ и 196 республиканцев. "Против" были всего 10 республиканцев.

Последний ленд-лиз применяли еще во время Второй мировой войны.

Теперь США смогут ускорить поставки в Украину:

вооружения;

транспорта;

продовольствия.

В Офисе Президента подчеркнули, что непокоренный украинский народ смог объединить весь цивилизованный мир, чтобы вместе сражаться с российским злом.

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