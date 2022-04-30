Речник Пентагону зауважив, що навчання організувало Командування сухопутних військ США в Європі та Африці. Це відбулося у координації з німецьким урядом.

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Кірбі наголосив, що Штати хочуть допомогти Україну виграти битву сьогодні та набратися сил для завтра. США – не єдина країна, яка навчає українських військових. Аналогічну допомогу також надає Канада.

Речник Пентагону запевнив, що нові системи, а також – тренування, пов'язані з ними, зміцнять здатність України протистояти Росії.

Левову частку навчань проведе Нацгвардія Флориди

За словами Кірбі, левову частку навчань для українських захисників та захисниць проведе Національна гвардія Флориди. Вони навчали військових ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зустріч українців з їхніми американськими колегами була дуже приязною.

Нам сказали, що нещодавнє возз'єднання цих членів Національної гвардії Флориди з їхніми українськими колегами було емоційною зустріччю з огляду на міцні зв'язки, які сформувалися, коли вони жили та працювали разом,

– розповів Кірбі.

Повернувшись з навчань у Німеччині, українські військові передадуть набуті знання своїм побратимам.

У США підтримали ленд-ліз для України

Палата представників США з розгромним результатом підтримала ленд-ліз для України. Голосування відбулося 28 квітня. "За" віддали свої голоси 221 демократ та 196 республіканців. "Проти" були лише 10 республіканців.

Востаннє ленд-ліз застосовували ще під час Другої світової війни.

Тепер США зможуть прискорити постачання в Україну:

озброєння;

транспорту;

продовольства.

В Офісі Президента наголосили, що нескорений український народ зміг об'єднати увесь цивілізований світ, аби разом боротися з російським злом.

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