Американские военные занервничали: США недооценили военный потенциал Китая

Соединенные Штаты Америки очень недооценили наращивание военного могущества Китая. К таким неутешительным выводам пришли в высшем командовании американской армии.

США считают, что Китай может занять лидирующую позицию как по численности солдат, так и по количеству вооружений уже в ближайшем будущем. Это способно существенно изменить баланс сил в мире.

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Накануне Пентагон получил еще больше тревожных вестей из Китая. Разведка США определила, что Пекин существенно ускорил разработку ядерного вооружения, чтобы наверстать упущенное во времена холодной войны.

Вот как раз если говорить о холодной войне, то в Пентагоне также признали, что Китай недооценили больше всех за всю историю. Даже о состоянии советской армии у США было более точное представление, нежели о сегодняшней китайской.

Пока же лидерами по количеству ядерных боеголовок все еще являются США и Россия. Однако американцы уверены, что если Пекин не остановить, то в ближайшие годы Китаю удастся их обогнать.

А это, по словам американского командования, может дать зеленый свет для атаки на Тайвань и большой войне с США. Более того, США видят в Китае намного большую угрозу, чем в той же России.

Китай – очень опасный

Дело в том, что сегодня россияне обладают второй по численности армией и огромным ядерным арсеналом, но он устаревший, ведь достался им после развала СССР.

А вот Китай в долгосрочной перспективе намного более опасен. Ведь помимо военной мощи, Поднебесная растет и экономически. И очередным доказательством правоты Пентагона стало и недавнее испытание новейших гиперзвуковых ракет, которое проводил Китай.



Китай опасен для США / Фото Cyprus

Ведь помимо того, что эти ракеты способны буквально обогнуть всю планету и обойти американские системы ПВО, они также пригодны для того, чтобы нести на себе ядерные заряды, которые Китай сегодня так активно разрабатывает.

Но оказалось, что проблема заключается не только в самих ракетах или ядерных боеголовках. Китай также очень хитро строит необходимую военную инфраструктуру.

Пекин соорудил специальный комплекс в горах, с целой сетью подземных туннелей. И вот из этих центров, предположительно, и будут координироваться запуски. И просто так подобраться к этим центрам практически невозможно.

Помимо этого, Китай производит настоящую военную экспансию в других странах. Пентагон утверждает, что развитая сеть китайских военных баз и логистических центров по всему миру могут стать серьезной проблемой для военных операций США.

Чем встревожены американцы

Эти самые базы будут использованы и в том случае, если Китай и США перейдут к открытому военному противостоянию.

Американцы встревожены и тем, что закрытость Китая даёт ему возможность нарушать многие международные конвенции и тайно заниматься разработками химического и биологического оружия.

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А потому и оценить реальный масштаб общей военной мощи Китая затруднительно. Частично, ее можно раскрыть за счет заявлений официальных лиц Пекина.

Ведь только заявление Си Цзиньпина о том, что Китай планирует стать передовой глобальной военной силой уже к 2049 году – заставляет американское командование понервничать.

И военная реформа, которую сегодня проводит Китай, по модернизации своих вооруженных сил, действительно открывает для этого все возможности.

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США понимают угрозу

Однако не стоит сбрасывать и США со счетов. Американцы прекрасно осознают весь масштаб угрозы, которая исходит от Китая. Но все же понимают, что скорей всего до открытого противостояния, в котором эти ракеты действительно понадобятся, может и не дойти.

Потому командир морской пехоты США, генерал Дэвид Бэргер, дал довольно оптимистичный прогноз. И с ним трудно не согласиться. Безусловно, численность армии и количество ракет крайне важно, когда речь идет о таком глобальном конфликте.

Но в современном мире, большая война не будет выгодна ни одной и сторон, а потому все противостояние переводится в область стратегическую и политическую. И вот именно на этом поприще преимущество еще долгое время будет оставаться за американцами. Ведь:

с одной стороны, США всегда смогут переиграть противника за счет более квалифицированного военного командования;

с другой, осуществлять огромное политическое давление в том случае, если ситуация начнет выходить из-под контроля.

Именно для этого США также расширяют свои связи с непосредственными соседями Китая.