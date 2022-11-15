США затопили иранское судно с большой партией взрывчатки для баллистических ракет

Военно-морские силы США затопили в Оманском заливе иранское судно, на борту которого находилась контрабандная взрывчатка. На борту судна было достаточно взрывчатки, чтобы зарядить более десятка баллистических ракет.

О перехвате рыболовного судна, которое контрабандой перевозило взрывчатку из Ирана вдоль Оманского залива, сообщил 5 флот Военно-морских сил США.

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На борту судна обнаружили более 70 тонн перхлората аммония

Сообщается, что этот маршрут используется для перевозки оружия йеменской группировкой хуситов. На борту судна обнаружили более 70 тонн перхлората аммония, обычно используемого для создания ракет и ракетного топлива и взрывчатых веществ.

Вицеадмирал Брэд Купер, командующий Центральным командованием ВМС США, 5 флота США и Объединенных морских сил рассказал, что обнаруженного взрывного материала достаточно, чтобы зарядить более десятка баллистических ракет средней дальности в зависимости от размера.

На судне находились 4 члена йеменского экипажа и еще 100 тонн удобрения мочевины. Последняя используется как в сельском хозяйстве, так и для создания взрывчатки.

Американские военные затопили судно 13 ноября в Оманском заливе, поскольку оно являлось "угрозой для коммерческого судоходства". Экипаж судна был передан береговой охране Йемена.

Россия покупает иранские баллистические ракеты

Россия из-за войны против Украины оказалась в изоляции, поэтому вынужденно обратилась за военной помощью к Ирану. Кроме беспилотников, Кремль договаривается с Тегераном о покупке баллистических ракет.

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Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что Россия уже договорилась о покупке баллистических ракет. Речь идет о ракетах с дальностью 300 и 700 километров.

К сожалению, с баллистикой у Украины нет эффективных средств борьбы кроме их физического уничтожения еще на стадии запуска. Представитель ГУР МО Вадим Скибицкий заявлял, что в октябре россияне запустили 25 "Искандеров" – Украина смогла перехватить всего 3.

В то же время советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Иран, вероятно, остановил поставки оружия в Россию. Причиной этого могло стать давление Запада на Тегеран.

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