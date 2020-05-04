Американские лаборатории в Украине: фейк от рупоров Кремля или реальная угроза

Депутаты из "Оппозиционной платформы" обратились к президенту с требованием предоставить информацию об американских биолабораториях, которые якобы могут испытывать вирусы на украинцах. Вскоре эту информацию подхватили в России, Китае и в оккупированных районах Донецкой области.

Существует ли реальная угроза от этих лабораторий и зачем России, Китаю и ОПЗЖ продвигать эту тему? Об этом – далее в статье 24 канала.

Читайте также: Коронавирус появился в лаборатории в Ухане: США имеют огромное количество доказательств

О каких лабораториях речь?

В своем обращении депутаты от ОПЗЖ Медведчук и Кузьмин написали, что в Украине работает целая сеть военных биолабораторий сша – в 15 городах. Эти лаборатории якобы являются угрозой для украинцев. Нардепы вспоминают эпидемии, которые были в Украине за последние годы, в частности геморрагическую пневмонию, свиной грипп, холеру и прочее. Вспышки эпидемий депутаты называют неожиданными и беспричинными, поэтому указывают на необходимость проверить лаборатории.

"Учитывая рост заболеваемости населения серьезными инфекционными болезнями, есть все основания считать, что тайная и непрозрачная деятельность опасных иностранных биологических объектов на территории Украины имеет своей задачей скрытое тестирование действия вирусов и бактерий на гражданах Украины", – говорится в обращении.



Возможное расположение лабораторий Соединенных Штатов / Карта Natural Blaze

Депутаты отмечают, что эти лаборатории начали работать еще при президенте Ющенко. Затем, после прихода к власти Януковича, они были закрыты, потому что якобы не прошли проверки. За время правления Порошенко снова открылись и работают до сих пор.

Относительно обращения сразу появляется множество вопросов. Например, целесообразно привязывать все эти эпидемии к одной причине? Вспышка пневмонии в 2009 году может быть связана с пандемией "свиного гриппа", которая началась с Мексики, а случаи заболевания холеры фиксировали еще с девяностых годов.

В любом случае, доказывать искусственное происхождение вирусов – это работа экспертов-вирусологов. Сейчас мы не имеем заключений исследований, которые бы указывали на искусственность распространения указанных эпидемий. Так же мы не имеем информации о деятельности лабораторий, кроме заявления посольства США.

Программа борьбы с биологической угрозой Министерства обороны США работает в Украине совместно с украинским правительством над обеспечением консолидированного и защищенного хранения возбудителей болезней и представляют угрозу токсинов в соответствующих государственных учреждениях, так чтобы при этом можно было проводить мирные исследования и разрабатывать вакцины,

– заявили в посольстве Штатов.

Вопрос безопасности военных биолабораторий для населения пока остается открытым, считает ведущий научный сотрудник Института истории НАН Украины Андрей Мартынов.

"Лаборатории фактически имеют экс-территориальный статус, то есть совсем неподконтрольные властям стран пребывания. Чернобыльская катастрофа показала, что в принципе не может быть "абсолютно безопасных технологий". Так и с любыми биологическими лабораториями. Безопасность вообще понятие относительное. Проблема только в цене имеющихся рисков", – сказал Мартынов в комментарии 24 канала.

Не случайно этой темой заинтересовался Китай. Страна должна чем-то отвечать Соединенным Штатам, которые активно ведут политику их обвинения в пандемии коронавируса. Сейчас в мире продолжается расследование относительно уханьской лаборатории, которая якобы занималась разработкой бактериального оружия и могла стать причиной пандемии коронавируса.

Эксперт из центра политических исследований "Доктрина" Глеб Парфенов в комментарии 24 канала вспомнил случай, когда халатность работников лаборатории действительно привела к распространению вируса.

Самый яркий случай – это Свердловск в 1979 году, когда сотрудники забыли поставить фильтр и за ночь вылетело большое количество спор сибирской язвы. Около 100 человек погибли. Поэтому, отбрасывать версию лабораторного происхождения вирусов нельзя, – говорит Парфенов.



Предупреждение жителей Свердловска об эпидемии / Фото с РосЗМІ

Итак, биолаборатории действительно могут быть опасными. Однако, обвинять американские лаборатории на основании одних лишь догадок – больше напоминает конспирологию. Чуть дальше расследование продвинулось по-поводу Уханьской лаборатории, однако сейчас железных выводов относительно искусственного происхождения коронавируса из китайского института также нет.

Поскольку громкие заявления и предположения звучат в отдельных СМИ и из уст руководителей министерств иностранных дел, можем утверждать, что публичное выдвижение подозрений с обеих сторон является частью информационного противостояния, независимо от того, является ли любое из этих обвинений правдивым. Запад продвигает идею о лаборатории в Ухане, а Китай, Россия и лояльные к РФ политсилы в Украине схватились за американские лаборатории.

Взаимные обвинения

Эпидемия коронавируса и ряд ложных шагов американских и европейских лидеров, которые привели к массовому распространению эпидемии, поставили всех нас в весьма затруднительное положение. Странам позарез нужно переложить с себя ответственность и предотвратить обвинения от врагов.

Как уже писалось выше, страны запада настаивают на расследовании причастности китайской лаборатории к распространению пандемии. В частности, президент США Дональд Трамп заявил, что лично видел доказательства того, что эпидемия началась с Уханьского института вирусологии. Обнародовать доказательства отказался, потому что ему якобы запретили в разведке. Трамп отметил, что это может решить его дальнейшее отношение к Китаю.



Трамп заявил, что лично видел доказательства причастности Уханьского института к пандемии / Фото Getty Images

Приближенный к Трампу телеканал FoxNews со ссылкой на собственные источники сообщил, что "нулевой пациент" был именно работником лаборатории, а историю с зараженными летучими мышами на рынке придумали, чтобы отвести внимание от Уханьского института.

Китай же с самого начала проталкивает версию о том, что США умышленно запустили вирус в страну. Что это якобы есть продолжение американо-китайской торговой войны. Стране это выгодно, потому что это должно создать альтернативу американской теории, которая их компрометирует.

Что касается позиции России, то они уже пытались играть темой американских лабораторий еще во времена вспышки штамма H1N1, также известного как "свиной грипп", отметил эксперт Глеб Парфенов.

В то время были информационные вбросы от украинских пророссийских партий. Были фейки в новостях, что в Украине действует с десяток лабораторий ЦРУ, и что на украинцах ставят биологические опыты. Логика действий России проста – это вбивание клина между Украиной и Западом. Китай также имеет свои интересы в Украине, поэтому играет такую же роль,

– говорит Парфенов.

Реакция на депутатское обращение Кузьмина и Медведчука не заставила себя долго ждать. 22 апреля глава МИД России Мария Захарова заявила, что американские лаборатории в соседних странах (Украина, Грузия, Казахстан и др) должны быть более прозрачными. Она отметила, что сейчас все очень обеспокоены происхождением коронавируса.

24 апреля представитель так называемой "ДНР" прямым текстом сказал, что они не исключают версию происхождения коронавируса из американских лабораторий в Украине.

А уже 29 апреля с заявлением выступили в министерстве иностранных дел Китая. Они поддержали позицию России и заявили об опасности американских лабораторий на территории стран бывшего СССР.

Также отметим, что информацию об американских лабораториях подхватили украинские каналы, ZIK, 112 NewsOne, которые связывают с Виктором Медведчуком. Также эту информацию распространял 1 + 1, принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому. В частности, на канале вышел целый сюжет, где якобы разоблачают опыты над людьми.



Скриншот программы "Секретные материалы" на канале 1+1

И хотя прямых объективных доказательств обеих теорий нет, страны уже ведут активные информационные кампании, которые будут продолжаться независимо от того, откуда на самом деле сбежал вирус.

Эти информационные кампании могут быть рассчитаны как на оправдание перед мировым сообществом, так и на внутреннего потребителя. Последнее касается Соединенных Штатов, где вскоре пройдут выборы президента. Да и Китай должен быть готов, что страна попадет под санкции или даже репарации, если США обнародует доказательства причастности Уханьского института.

Как должна реагировать Украина?

Украина уже имеет свежий негативный опыт попадания в международные скандалы. Речь о телефонном разговоре Зеленского и Трампа, так называемый "Украинагейт". Сейчас наша страна снова рискует оказаться в похожей сложной ситуации.

Однако, ошибочно рассматривать Украину в этой ситуации как объект международных отношений, считает глава украинского Free Hong Kong Center Артур Харитонов. С его слов, Украина – субъект международных отношений, который на конституционном уровне провозгласил курс на участие в ЕС и НАТО, то есть четко определил идеологических, политических, экономических и безопасности союзников.

Я не считаю, что Украина вообще должна реагировать на заявления КНР, и, тем более, воспринимать их всерьез. Какие бы фейки не порождал союз Москвы и Пекина, мы должны, во-первых, быть полностью солидарны с нашими американскими партнерами; во-вторых, приобщиться к процессу расследования происхождения COVID-19 и требовать контрибуции за ущерб, нанесенный украинской экономике и обществу, – сказал Харитонов в комментарии 24 канала.

Он подытожил, что Украина должна быть априори на стороне демократического мира, игнорируя китайскую и российскую пропаганду.