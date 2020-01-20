Американские военные не допустили Россию к нефтяным месторождениям в Сирии: детали

Американские солдаты США, осуществляющих военное патрулирование в Сирии, остановили солдат российской армии, когда те пытались добраться до нефтяных месторождений.

Речь идет о нефтяном месторождении Румейлан на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu Agency.

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Согласно информации журналистов, военные США заблокировали дорогу российским военным. Между двумя группами возникло напряжение, когда американские солдаты попросили российских вернуться в район Амудей на северо-западе от Хасака. Российским солдатам пришлось вернуться.

Также ранее курдские военные отряды не позволили российским солдатам пройти через город Эль-Камышлы для создания военной зоны вблизи нефтяного месторождения Румейлан и не позволили им добраться до региона.

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В октябре прошлого года Министерство обороны США направило дополнительные силы на северо-восток Сирии для защиты нефтяных месторождений. Американский президент Дональд Трамп заявлял, что власти США намерены оставить месторождения под своим контролем и потом решить, что с ними делать.

Пентагон подчеркнул, что получение контроля над нефтяными месторождениями в Восточной Сирии является одним из наиболее значительных достижений США.

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