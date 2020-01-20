Американские военные не допустили Россию к нефтяным месторождениям в Сирии: детали
Американские солдаты США, осуществляющих военное патрулирование в Сирии, остановили солдат российской армии, когда те пытались добраться до нефтяных месторождений.
Речь идет о нефтяном месторождении Румейлан на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu Agency.
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Согласно информации журналистов, военные США заблокировали дорогу российским военным. Между двумя группами возникло напряжение, когда американские солдаты попросили российских вернуться в район Амудей на северо-западе от Хасака. Российским солдатам пришлось вернуться.
Также ранее курдские военные отряды не позволили российским солдатам пройти через город Эль-Камышлы для создания военной зоны вблизи нефтяного месторождения Румейлан и не позволили им добраться до региона.
Что известно о защите американскими военными нефтяных месторождений в Сирии
В октябре прошлого года Министерство обороны США направило дополнительные силы на северо-восток Сирии для защиты нефтяных месторождений. Американский президент Дональд Трамп заявлял, что власти США намерены оставить месторождения под своим контролем и потом решить, что с ними делать.
Пентагон подчеркнул, что получение контроля над нефтяными месторождениями в Восточной Сирии является одним из наиболее значительных достижений США.
Каким образом Россия причастна к войне в Сирии
- Война в Сирии началась в 2011 году с мирных протестов против президента страны Башара Асада. Протесты переросли в полномасштабную войну.
- Сирийские власти воевали против различных оппозиционных к ней сил, в том числе и исламистских структур террористического "Исламского государства".
- При этом власти Сирии применяли во время войны запрещенное оружие, в том числе химическое, в результате чего погибло множество гражданских.
- Что касается причастности России, то она в 2015 году провела воздушную военную кампанию в поддержку Асада. Это переломило ход войны в пользу властей Сирии.
- Российские военные чиновники убеждали, что атаки происходят только на "террористов". В тоже время активисты свидетельствуют, что от атак регулярно гибнут мирные жители.
- Международная коалиция во главе с США неоднократно обвиняла Москву в поддержке режима Асада. Страны Запада обвиняют последнего в массовых нарушениях прав человека.
- Последний авиаудар в Сирии Россия нанесла 25 декабря 2019 года. Тогда погибли 10 гражданских, в том числе 6 детей и 2 женщины.