10:04
20 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кто станет следующим премьером РФ после Мишустина. Новые ГУЛАГи России
      Вєсті Кремля
      23:01, 18 января
      Вести.UA. Жир: Семейное недоразумение Малюськи. Эпоха кнопкодавства
      Вєсті.UA
      20:22, 18 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК

      Американские военные не допустили Россию к нефтяным месторождениям в Сирии: детали

      574 Читати новину українською
      Американские военные в США / AP

      Американские солдаты США, осуществляющих военное патрулирование в Сирии, остановили солдат российской армии, когда те пытались добраться до нефтяных месторождений.

      Речь идет о нефтяном месторождении Румейлан на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu Agency.

      К теме: Путин на Рождество полетел в Сирию, которую разбомбил в декабре

      Согласно информации журналистов, военные США заблокировали дорогу российским военным. Между двумя группами возникло напряжение, когда американские солдаты попросили российских вернуться в район Амудей на северо-западе от Хасака. Российским солдатам пришлось вернуться.

      Также ранее курдские военные отряды не позволили российским солдатам пройти через город Эль-Камышлы для создания военной зоны вблизи нефтяного месторождения Румейлан и не позволили им добраться до региона.

      Что известно о защите американскими военными нефтяных месторождений в Сирии

      В октябре прошлого года Министерство обороны США направило дополнительные силы на северо-восток Сирии для защиты нефтяных месторождений. Американский президент Дональд Трамп заявлял, что власти США намерены оставить месторождения под своим контролем и потом решить, что с ними делать.

      Пентагон подчеркнул, что получение контроля над нефтяными месторождениями в Восточной Сирии является одним из наиболее значительных достижений США.

      Каким образом Россия причастна к войне в Сирии

      • Война в Сирии началась в 2011 году с мирных протестов против президента страны Башара Асада. Протесты переросли в полномасштабную войну.
      • Сирийские власти воевали против различных оппозиционных к ней сил, в том числе и исламистских структур террористического "Исламского государства".
      • При этом власти Сирии применяли во время войны запрещенное оружие, в том числе химическое, в результате чего погибло множество гражданских.
      • Что касается причастности России, то она в 2015 году провела воздушную военную кампанию в поддержку Асада. Это переломило ход войны в пользу властей Сирии.
      • Российские военные чиновники убеждали, что атаки происходят только на "террористов". В тоже время активисты свидетельствуют, что от атак регулярно гибнут мирные жители.
      • Международная коалиция во главе с США неоднократно обвиняла Москву в поддержке режима Асада. Страны Запада обвиняют последнего в массовых нарушениях прав человека.
      • Последний авиаудар в Сирии Россия нанесла 25 декабря 2019 года. Тогда погибли 10 гражданских, в том числе 6 детей и 2 женщины.
      Скрытые функции Google Chrome, которые скоро исчезнут
      сегодня
      784
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики нефть Война в Сирии Пентагон Новости США
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 08:15 Ernest Airlines приостановил полеты: как теперь лететь из Украины в Италию
      Світлана Попова 133
      сегодня , 08:01 Главные новости 19 января: помять жертв катастрофы МАУ, убийство ветерана АТО, саммит в Берлине
      Василь Денисюк 538
      15 января , 12:06 Как зарабатывать деньги на хобби: полезные советы
      Марія Бондар 458
      15 января , 16:55 Куда пойти в январе: самые интересные события Киева
      181
      19 января , 22:00 Гробове мовчання про збиття літака, нові правила звільнення та путінський переворот: блоги тижня
      Блоги тижня 997
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук