Американські військові не допустили Росію до нафтових родовищ у Сирії: деталі

Американські солдати США, які здійснюють військове патрулювання в Сирії, зупинили солдатів російської армії, коли ті намагалися дістатися до нафтових родовищ.

Мовиться про нафтове родовище Румейлан на північному сході Сирії. Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu Agency.

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Згідно з інформацією журналістів, військові США заблокували дорогу російським військовим. Між двома групами виникла напруга, коли американські солдати попросили російських повернутися в район Амуди на північно-заході від Хасаки. Російським солдатам довелося повернутися.

Також раніше курдські військові загони не дозволили російським солдатам пройти через місто Камішли для створення військової зони поблизу нафтового родовища Румейлан і не дозволили їм дістатися до регіону.

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У жовтні минулого року Міністерство оборони США направило додаткові сили на північний схід Сирії для захисту нафтових родовищ. Американський президент Дональд Трамп заявляв, що влада США має намір залишити родовища під своїм контролем і потім вирішити, що з ними робити.

Пентагон наголосив, що отримання контролю над нафтовими родовищами в Східній Сирії є одним з найбільш значних досягнень США.

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