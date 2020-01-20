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      Американські військові не допустили Росію до нафтових родовищ у Сирії: деталі

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      Американські військові у США / AP

      Американські солдати США, які здійснюють військове патрулювання в Сирії, зупинили солдатів російської армії, коли ті намагалися дістатися до нафтових родовищ.

      Мовиться про нафтове родовище Румейлан на північному сході Сирії. Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu Agency.

      До теми: Путін на Різдво полетів до Сирії, яку розбомбив у грудні

      Згідно з інформацією журналістів, військові США заблокували дорогу російським військовим. Між двома групами виникла напруга, коли американські солдати попросили російських повернутися в район Амуди на північно-заході від Хасаки. Російським солдатам довелося повернутися.

      Також раніше курдські військові загони не дозволили російським солдатам пройти через місто Камішли для створення військової зони поблизу нафтового родовища Румейлан і не дозволили їм дістатися до регіону.

      Що відомо про захист американськими військовими нафтових родовищ у Сирії

      У жовтні минулого року Міністерство оборони США направило додаткові сили на північний схід Сирії для захисту нафтових родовищ. Американський президент Дональд Трамп заявляв, що влада США має намір залишити родовища під своїм контролем і потім вирішити, що з ними робити.

      Пентагон наголосив, що отримання контролю над нафтовими родовищами в Східній Сирії є одним з найбільш значних досягнень США.

      Яким чином Росія причетна до війни у Сирії

      • Війна у Сирії почалася в 2011 році з мирних протестів проти президента країни Башара Асада. Протести переросли у повномасштабну війну.
      • Сирійська влада воювала проти різних опозиційних до неї сил, зокрема, й ісламістських структур на зразок терористичної "Ісламської держави".
      • При цьому влада Сирії застосовувала у війні заборонену зброю, зокрема хімічну, внаслідок чого загинули багато цивільних.
      • Щодо причетності Росії, то вона в 2015 році провела повітряну військову кампанію на підтримку Асада. Це переламало хід війни на користь влади Сирії.
      • Російські військові посадовці переконували, що напади відбуваються лише на "терористів". Натомість активісти свідчать, що від атак регулярно гинуть мирні жителі.
      • Міжнародна коаліція на чолі зі США неодноразово звинувачувала Москву в підтримці режиму Асада. Країни Заходу звинувачують останнього в масових порушеннях прав людини.
      • Останній авіаудар у Сирії Росія завдала 25 грудня 2019 року. Тоді загинули 10 цивільних: 6 дітей та 2 жінки.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Новини США Пентагон Війна у Сирії Нафта
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