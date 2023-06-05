Американский дипломат рассказал о механизме снятия блокады украинских портов

Такое мнение высказал американский дипломат Курт Уолкер. Он отмечает, что даже когда зерновое соглашение действует нормально, позволяя ограниченный поток экспорта зерна, оно создает правовой фасад, который узаконивает военные действия России по блокированию всего остального украинского морского экспорта.

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"Зерновое соглашение оказывает России беспрецедентную роль в надзоре за черноморским судоходством, несмотря на то, что у него есть юридические претензии только на 10% береговой линии Черного моря и является участником Конвенции Монтре, которая была разработана для обеспечения свободы торговли через проливы Босфор и Дарданеллы. Конвенция возлагает на Турцию, а не на Россию, роль в обеспечении свободы судоходства", – отмечает Волкер.

По словам дипломата, пора прекратить подобные пиратские действия России в Черном море. США, Великобритания, Нидерланды, страны G7, ЕС и все союзники по НАТО должны потребовать, чтобы агрессорка немедленно отказалась от своих угроз нормальному коммерческому судоходству в международных водах Черного моря, что позволило украинским портам вернуться к полноценной работе.

Среди практических шагов Курт Волкер предлагает западным союзникам увеличить усилия по разминированию в Черном море, предоставив соответствующие технические средства; западным правительствам ввести программы страхования от военных рисков для судоходных компаний, ведущих прямую торговлю с Украиной (страхование должно покрывать как суда, так и груз); странам НАТО участвовать в операциях, не создающих угрозы свободе судоходства в международных водах Черного моря, чтобы поддерживать принцип беспрепятственного транзита.

Наконец, страны НАТО должны предупредить, что любые атаки любой организации на коммерческое судно в международных водах Черного моря будут считаться актом пиратства и не будут допускаться. Согласно международному праву, на такие атаки можно ответить прямым военным ответом. Страны НАТО имеют средства для этого, даже если их корабли не входят в Черное море,

– отметил американский дипломат.

Он подытожил, что поддержка свободы судоходства в Черном море служит экономическим, а не военным целям. И сейчас следует признать, что Россия блефует и навсегда открыть Одесские порты.