Таку думку висловив американський дипломат Курт Волкер. Він відзначає, що, навіть коли зернова угода діє нормально, дозволяючи обмежений потік експорту зерна, вона створює правовий фасад, який узаконює військові дії Росії щодо блокування всього іншого українського морського експорту.

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"Зернова угода надає Росії безпрецедентну роль у нагляді за чорноморським судноплавством, попри те, що вона має юридичні претензії лише на 10% берегової лінії Чорного моря та є учасником Конвенції Монтре, яка була розроблена для забезпечення свободи торгівлі через протоки Босфор і Дарданелли. Конвенція покладає на Туреччину, а не на Росію, роль забезпечення свободи судноплавства", – відзначає Волкер.

За словами дипломата, настав час припинити подібні піратські дії Росії у Чорному морі. США, Велика Британія, Нідерланди, країни G7, ЄС і всі союзники по НАТО повинні вимагати, щоб агресорка негайно відмовилася від своїх загроз нормальному комерційному судноплавству в міжнародних водах Чорного моря, що дозволило б українським портам повернутися до повноцінної роботи.

Серед практичних кроків Курт Волкер пропонує західним союзникам збільшити зусилля з розмінування в Чорному морі, надавши відповідні технічні засоби; західним урядам запровадити програми страхування від воєнних ризиків для судноплавних компаній, які ведуть пряму торгівлю з Україною (страхування має покривати як судна, так і вантаж); країнам НАТО брати участь в операціях, які не створюють загрози свободі судноплавства в міжнародних водах Чорного моря, щоб підтримувати принцип безперешкодного транзиту.

Нарешті, країни НАТО повинні попередити, що будь-які атаки будь-якої організації на комерційне судно в міжнародних водах Чорного моря вважатимуться актом піратства і не допускатимуться. Згідно з міжнародним правом, на такі атаки можна відповісти прямою військовою відповіддю. Країни НАТО мають засоби для цього, навіть якщо їхні кораблі не заходять у Чорне море,

– відзначив американський дипломат.

Він підсумував, що підтримка свободи судноплавства в Чорному морі служить економічним, а не військовим цілям. Й зараз потрібно визнати, що Росія блефує і назавжди відкрити Одеські порти.